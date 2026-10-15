Los 'ojos' que vigilan Betanzos: estas son las diez cámaras que controlan el acceso de coches al centro de la ciudad

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) recoge la aprobación definitiva de la "declaración de zona de acceso restrinxido" al centro de Betanzos.

Con este anuncio se autoriza "a instalación de vídeo cámaras para o control, regulación, vixilancia e disciplina do tráfico no casco histórico" que, por razones de confidencialidad e integridad de las imágenes obtenidas, contará con "medidas de seguridade", al tiempo que se informa que "dende o día 1 de outubro de 2026 e ata o 31 de decembro de 2026, funcionará un período de carencia pedagóxico de tres meses de duración", indica el BOP. "A efectividade oficial e plena da fase sancionadora e de disciplina vial efectiva -añade- iniciará de xeito definitivo o día 1 de xaneiro de 2027".

De acuerdo con en mapa aprobado, se instalaron una decena de cámaras, distribuidas de la siguiente manera: una en la esquina entre las calles de O Rollo y Emilio Romay, orientada hacia la Plaza de Galicia; otra en Os Ferradores, en la salida de la zona de Os Ánxeles o entrada desde la avenida de Castilla, enfocando hacia esta vía; dos en el semáforo situado entre la García Irmáns y A Porta da Vila, en las inmediaciones de la Diana Cazadora y el palco de la música, una hacia A Fonte de Unta y otra hacia la misma Porta da Vila.

También se contempla otra cámara en O Valdondel, a la altura de la conocida como Casa Pita, orientada hacia el cruce de O Picardel, donde se ubica el Espazo Xove de Betanzos; una sexta en el semáforo del arco de A Ponte Nova, dirigida a Os Ferreiros; otra en A Ponte Vella para vigilar la salida de vehículos por el arco por el que se sale de A Cerca, y dos más a la altura del convento de las Madres Agustinas que controlarán las entradas y salidas por la Rúa das Monxas y e Paseo da Tolerancia. En la plazuela de Os Ánxeles, en la rotonda central, se ubicaron otras dos: hacia la calle de Os Ánxeles y hacia A Cañota.

El anuncio coincide con la notificación por parte de los responsables municipales de la desestimación de los recursos contra las restricciones de tráfico presentados por el Partido Popular.

Los conservadores, que estudian acudir a los tribunales, consideran “especialmente indignante” que el Gobierno de Barral “asegure que os 30 minutos autorizados garanten con folgura a realización de compras e xestións urxentes”, indicó la edil Ceci Vázquez.

“Van 15 días da denominada fase pedagóxica e o centro histórico xa está medio morto –añadió– e coa imposición de multas a partir do 1 de xaneiro vai chegar a defunción definitiva”, advierte Vázquez.

Para el Partido Popular, el Gobierno de Betanzos “segue a improvisar día a día a aplicación da normativa”, publicando a Información Avanzada de Protección de Datos despois da entrada en vigor e tendo aínda sen instalar os sinais informativos obrigatorios”, señala el PP.

En cualquier caso, el anuncio del BOP confirma que la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación e Seguridade Viaria do Concello de Betanzos regula el tráfico y estacionamiento, autoriza "o tránsito durante trinta minutos dende a entrada dende unha zona sinalizada ata a saída sinalizada" en toda el área monumental, con concesión para parar o estacionar en los espacios habilitados, y en un horario marcado para carga y descarga de mercancías, tal y como explicó en su día el Gobierno de Betanzos.

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En cualquier caso, los titulares de vehículos que no consten en la relación de coches elaborada por las autoridades municipales, disponible para su consulta en la sede municipal y en la web oficial, dispondrán de 48 horas para justificar ante la Policía Local, tanto in situ como en línea, "as incidencias e os motivos polos que se vulneraron as limitacións da circulación" establecidas para el centro de Betanzos.

En todos los accesos existirá una señal de prohibición excepto para vehículos autorizados, en un panel en el que también se indicará el control por cámaras pero, además de respectar esta señalización, los conductores deberán respetar una serie de normas, como "circular á velocidade dos peóns e en todo caso non poderán exceder a velocidade de 20 kilómetros/hora", a lo que se une la prioridad de los peatones sobre cualquier vehículo, "exceptuados os de servizos de emerxencias, como a ambulancias, bombeiros ou Policía sempre que estes circulen cos indicadores luminosos ou sonoros de servizo activados" y la prohibición de estacionar en ninguna de las vías del ámbito de restricción salvo en los espacios expresamente habilitados, de acuerdo con el anuncio del BOP.

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En cuanto a los usuarios autorizados, la ordenanza señala que podrán acceder y permanecer más de esos treinta minutos marcados, los usuarios de garajes situados en el área de restricción, lo mismo que los residentes y los titulares de inmuebles en este ámbito, "persoas con discapacidade que teñan recoñecida unha mobilidade reducida, teñan ou non a consideración de residentes" (deberán comunicarlo en las oficinas municipales), autorizadas para el traslado de ciudadanos "que teñan recoñecida unha mobilidade reducida", cuidadores, servicios de emergencias o municipales, taxis y VTC.

También las empresas de construcción que estén haciendo obras en esta zona podrán entrar sin restricciones, lo mismo que los repartidores en horario de carga y descarga de mercancías, de 07.00 a 12.00 y de 16.00 a 17.00.

En cuanto a las motocicletas, podrán aparcar en el espacio que cada fin se semana se delimitará en la Plaza de Galicia.

La Alcaldía de Betanzos dará permiso a otras circunstancias distintas a las recogidas "mediante a concesión dunha autorización administrativa previa solicitude cursada polos interesados e presentada no Rexistro Xeral do Concello de Betanzos".