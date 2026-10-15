Betanzos restaurará el antiguo telón del Alfonsetti, obra de Díaz Baliño

Alfredo Erias, a la izquierda, y María Barral firmaron el convenio en la sede municipal del Edificio Archivo AYTO. BETANZOS

Betanzos restaurará el antiguo telón del Alfonsetti. Una creación de Camilo Díaz Baliño, un visionario que, estrechamente vinculado a la ciudad, también diseñó varios carteles de las celebraciones de San Roque.

La alcaldesa, María Barral, y Alfredo Erias, como máximo dirigente de la Fundación Luis Monteagudo, sellaron un convenio de colaboración para restaurar la obra, de enorme valor histórico, conservada en los almacenes del Museo das Mariñas. “O telón foi encargado polo Concello de Betanzos a comezos do século XX para o Alfonsetti, probablemente na década dos anos vinte”, indican desde la institución municipal, cuyos responsables destacan la importancia de Díaz Baliño, “un dos artistas máis versátiles da súa xeración: pintor, debuxante, cartelista, escenógrafo e escritor, vinculado ás Irmandades da Fala e ao movemento galeguista”, asesinado en 1936. “Neste contexto, conservar o telón do Alfonsetti ten un valor engadido”, indicaron desde Betanzos.

“A peza garda ademais un tesouro engadido: no seu reverso figuran as sinaturas de numerosos artistas e actrices que pasaron polo escenario do Alfonsetti, unha testemuña directa da intensa vida cultural que acolleu o teatro”, comentaron Erias y Barral. El telón está “pintado a pincel sobre tea, con estrutura de listóns de madeira, atópase na actualidade enrolado e en estado de conservación delicado, polo que precisa unha intervención especializada para garantir a súa estabilidade e permitir que, no futuro, poida ser contemplado de novo”, añadieron ambos representantes, a lo que se unen las sensaciones de quienes tuvieron la oportunidad de verlo extendido: “Es enorme”, comenta una vecina, que tuvo la oportunidad de admirar la obra del padre de Díaz Pardo, ambos estrechamente vinculados, incluso por lazos familiares, a la ciudad de Betanzos.

Según el convenio, la Fundación Luis Monteagudo asumirá íntegramente la financiación y la ejecución material de los trabajos, incluyendo la redacción de los proyectos técnicos y la contratación de especialistas en restauración. “A intervención contará coa proposta técnica elaborada por Crea Restauración, cun orzamento de 23.281,49 euros (IVE incluído), e quedará suxeita aos informes e autorizacións da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta”.

Una vez restaurado, regresará al Alfonsetti. En concreto, se colocará en una de las paredes del antiguo teatro, “xa que técnicamente non é posible que poida estar no lugar orixinal”, aclara el Ayuntamiento de Betanzos.

Telón del Alfonsetti, conservado en el Museo das Mariñas AYTO. BETANZOS

El convenio establece la creación de una comisión mixta de seguimiento, con representantes de ambas instituciones, que “velará pola correcta execución do acordo, concibido como un convenio marco, polo que permitirá incorporar no futuro outras pezas do patrimonio municipal que precisen actuacións similares”, aclararon la entidad municipal y la Fundación Monteagudo.

La alcaldesa destacó la trascendencia de este acuerdo, el primero que firman con la fundación, porque “seguramente abre o camiño a futuras colaboracións” para recuperar y poner en valor el patrimonio de Betanzos.

En este sentido, agradeció “o compromiso do presidente da fundación, Alfredo Erias, co proxecto e a súa disposición a plantexar novas iniciativas conxuntas” con Betanzos.

La Fundación Luis Monteagudo, constituida en 2013 y clasificada de Interese Cultural Galego un año después, tiene entre sus fines la defensa, conservación, puesta en valor y divulgación del patrimonio cultural de Galicia.