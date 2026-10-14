Casi 400 vecinos asisten a "ximnasia de mantemento" en ocho centros municipales de Betanzos

Actividad física para maoyores Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Betanzos ha reforzado su compromiso con la salud y el bienestar de las personas mayores con la ampliación de las actividades de gimnasia de mantenimiento, que este año alcanzan los 390 usuarios, lo que supone "un incremento moi notable respecto a 2023, cando o programa contaba con 120". Según indican los responsables municipales, este éxito "é froito dun importante esforzo do Goberno local, que pasou dos 8 grupos existentes entón aos 20 deste ano".

La actividad física de mantenimiento forma parte de un conjunto de programas dirigidos a las personas mayores —entre ellos, la Escola de Costas, la Universidade Senior y los talleres de memoria para mayores de los Servicios Sociales, además de la colaboración continua con la Asociación de Jubilados—. Todas estas iniciativas buscan fomentar el envejecimiento activo, la autonomía personal y las relaciones sociales, desempeñando la actividad física de mantenimiento un papel fundamental gracias a su contribución a la salud física, la movilidad y el bienestar emocional.

Una de las claves de la expansión fue extender las actividades a todas las zonas rurales. Infesta se ha incluido por primera vez, atendiendo a una petición de los residentes. En otras zonas, el número de actividades se ha duplicado o triplicado desde 2023 —dependiendo de la demanda— y se organizan sesiones tanto por la mañana como por la tarde para fomentar la participación.

El interés de los vecinos también se refleja en el número de solicitudes: 160 en 2023, 350 en 2024, 380 en 2025 y más de 600 este año. Del total de solicitudes recibidas, solo 26 personas (6,3%) no obtuvieron plaza. Esto no se debió a la falta de plazas disponibles, sino a que las ubicaciones concretas que deseaban estaban completas y —por motivos personales— ninguna de las alternativas ofrecidas (incluso en centros con vacantes) se ajustaba a sus circunstancias. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Betanzos atendió todas las solicitudes recibidas.

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Para el equipo dirigente, estos datos desmienten las cifras presentadas recientemente por el BNG, que afirmaba que había 200 personas sin plaza. "A realidade é que hoxe só hai 26 persoas en lista de espera, ás que se lles ofreceu comezar a actividade noutra localización, con prazas libres, e rexeitaron a oferta", indican.

"Tampouco ten fundamento -añadieron- falar de falta de planificación: nos locais onde se detectou máis demanda, o goberno local ampliou o número de grupos precisamente para dar resposta ás solicitudes da veciñanza".

El programa se desarrollará en Betanzos centro, en A Condesa, Infesta, Piadela, A Ribeira, Saavedra Meneses, San Martiño y Xanrozo. Este curso se incrementa una clase en el Liceo, en A Condesa y en San Martiño. En cuanto al local de Pintor Seijo Rubio, "está dedicado preferentemente á Asociación de Xubilados, e as prazas que queden libres poden ocuparse por outros veciños e veciñas".

Por primera vez desde que comenzó la actividad, y también en respuesta a las solicitudes de los residentes, la inscripción estuvo disponible a través de tres vías: presencialmente en el Liceo (en horario de mañana y tarde), mediante un formulario en el sitio web y las redes sociales del Ayuntamiento, o por teléfono a través de una línea específica. Además, personal municipal se desplazó a zonas rurales, como Xanrozo, para inscribir allí a las personas interesadas.

Las actividades comenzaron el 1 de octubre, adelantando un año más el inicio del curso, y se extenderán hasta el 31 de mayo.

Asimismo, el Ayuntamiento de Betanzos colabora, mediante ayudas económicas, con "outras actividades que organizan as asociacións veciñais nos locais sociais, como memoria, labores, bolillos, cestaría ou pilates".

"O Goberno local quere seguir crecendo en calidade e cantidade, pero de maneira sostible e axustada á demanda real, garantindo a viabilidade do programa" y, en este sentido, sostiene que "con esta ampliación, consolida unha aposta decidida polas persoas maiores e por levar servizos de calidade a todos os recunchos do municipio".