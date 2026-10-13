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Betanzos

O PP de Betanzos urxe ao Goberno de Barral a aprobar "“en tempo e forma” o Orzamento de 2027 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
13/10/2026 17:09
Concello de Betanzos
Archivo El Ideal Gallego
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O Grupo Municipal do Partido Popular de Betanzos anunciou a presentación dunha moción para urxir ao Goberno de María Barral a axilizar a elaboración do orzamento municipal para o exercicio de 2027 co obxectivo de aprobalo “en tempo e forma” para que entre en vigor o día 1 de xaneiro de 2027.

A voceira popular, Ceci Vázquez, salienta que desde que María Barral é alcaldesa “nunca aprobou o orzamento municipal dentro dos prazos que determina a lei” e lembra que o Goberno local debe remitir o proxecto orzamentario ao Pleno da Corporación -informado pola Intervención e acompañado da documentación correspondente- antes do día 15 de outubro do ano anterior ao da súa aplicación, para que poida ser aprobado definitivamente antes do día 31 de decembro".

Ceci Vázquez sinala que “o orzamento municipal é o principal instrumento de planificación económica e de xestión dun concello e o incumprimento reiterado por parte do Goberno de María Barral do calendario para a súa tramitación e aprobación non só complica a actividade administrativa, senón que tamén dificulta a planificación e execución dos novos investimentos”.

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“Aínda que a normativa prevé a prórroga automática do orzamento anterior cando o novo non entra en vigor ao comezo do exercicio, este mecanismo debe entenderse como unha solución legal para garantir a continuidade do funcionamento administrativo do concello, pero non como unha vía alternativa para incumprir de forma reiterada a elaboración e aprobación ordinaria das contas municipais”, considera a voceira do PP.

Neste senso, remarca que a prórroga orzamentaria pode dificultar a planificación de novos investimentos e programas, obrigando a tramitar modificacións de crédito que non serían necesarias se o orzamento entrase en vigor o día 1 de xaneiro de 2027.

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