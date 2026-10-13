El mexicano Omar Árcega Morales, Premio Internacional de Arte Gráfica Jesús Núñez
Hace una semana se cumplieron tres años de la muerte de Jesús Núñez Fernández. Hijo Predilecto de Betanzos desde 2015, impulsor de los Cursos de Gráfica y de la Fundación CIEC (Centro Internacional de Estampa Contemporánea); artífice de Balconadas 88, el origen de un singular certamen que convierte el centro histórico en un museo abierto, y autor de miles de obras y coleccionista de otras tantas, desde hace más de dos decenios da nombre al Premio Internacional de Arte Gráfica de la Diputación de A Coruña que, según acaban de confirmar desde la institución, en esta edición se va a México.
El ganador ha sido Omar Árcega Morales, con la obra 'Mareacimática'. Una xilografía elegida por unanimidad entre las 145 obras admitidas al concurso tras descatar "pola súa forza expresiva e dominio da cor".
En esta edición concurrieron artistas de toda España y de otros 26 países y, además de Árcega, otra mexicana, María Luisa Estrada, por la obra 'Torres de Potrero', y una polaca, Anna Trojanowska, por 'Sleep Spindles_01', recibieron la consideración del jurado, con sendos accésit consistentes en una bolsa de matrícula para un módulo del Master de Obra Gráfica impartido por la Fundación CIEC.
También la obra 'La Kioskera', del artista canario Miguel Feo, exalumno del CIEC, recibió una mención de honor "polo seu valor artístico", indicaron desde la Diputación de A Coruña.
De 'Mareacimática', la obra de Omar Árcega Morales, destacaron "a súa perfecta conxunción entre técnica e estética, onde a vibrante cor leva a xilografía cara a novos campos expresivos”.
La diputada de Cultura, Natividade González, presidió el jurado, que estuvo compuesto por Regina Gimenez Froiz; Isabel Marta Font Poquet; Mercedes del Pilar de la Pola Vindel; Héctor Alfonso Francesch Carneiro y Manuel Dimas Salamanca Mota. Como secretaria actuó Manuela Muñiz Souto, jefa del Servizo de Cultura, Igualdade e Dereitos Civís.
Con las cuatro obras distinguidas en esta edición, se seleccionaron otras 26 piezas adicionales firmadas por creadores nacionales e internacionales, que se integrarán "no catálogo oficial da edición e formarán parte da vindeira exposición itinerante que percorrerá diversos puntos da provincia" de A Coruña.
Omar Árcega Morales (Puebla, México, 1981) es un artista visual, pintor y grabador mexicano consolidado como una de las voces más innovadoras del panorama contemporáneo al inaugurar una serie de exposiciones clave que entrelazan arte, ciencia y vibración sonora.
Graduado en la prestigiosa Escola Nacional de Pintura, Escultura e Gravado La Esmeralda y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) de México, Árcega consolidó una sólida trayectoria internacional con residencias y exhibiciones en países como Inglaterra, Serbia, Taiwán y la República Checa.
"Recoñecido pola súa capacidade para materializar fenómenos intanxibles —como as vibracións acústicas e os patróns numéricos— a través do gravado e a abstracción xeométrica, a súa linguaxe única sitúao como unha das voces máis singulares e galardoadas da arte actual", detallaron desde Cultura de la Diputación de A Coruña.