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Betanzos

Dos imágenes, mismo encuadre: García Lorca, Valle-Inclán y Betanzos

O Azougue, el sitio escogido por ambos autores para retratarse, sigue siendo uno de los monumentos más visitados de la ciudad

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
13/10/2026 04:22
Federico García Lorca en Betanzos, delante de Santa María do Azougue
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Federico García Lorca y Ramón María del Valle-Inclán. Uno de Fuente Vaqueros y otro de Vilanova de Arousa. Los dos autores que revolucionaron el teatro español de comienzos del siglo XX visitaron Betanzos. Uno estuvo en 1932, tres años y nueve meses antes de su asesinato, y otro en 1935, solo unos meses antes de su muerte en Compostela. Los dos se sintieron atraídos por los escenarios mariñáns y, en concreto, por el encanto de Santa María do Azougue. Un espacio que, casi cien años después, sigue estando entre los más visitados de la ciudad y de la comarca, y es uno de los que más interés despierta entre los amantes del turismo cultural, por su monumentalidad y sus numerosos elementos singulares, como el calendario medieval esculpido en uno de sus capiteles, donde los meses se representan mediante escenas agrícolas, en una composición que se considera excepcional por su iconografía y su rareza, un caso único en España. 

De la visita de Lorca a O Azougue, semanas antes de iniciar un ‘tour’ con La Barraca que lo traería de nuevo a Galicia, se conservan varias imágenes, siendo la más célebre la del ‘cruceiro’, donde aparece sentado, acompañado de cuatro amigos: Ramón Fernández Cid, José Álvarez Sánchez-Heredero, Francisco Esteve Barba y José Barbeito. 

Sin embargo, no es esta la que comparte encuadre con la de Valle Inclán, que también se retrató en O Azougue, sino la tomada por ambos en el atrio, delante de la entrada y el tímpano con la Adoración de los Reyes y La Anunciación; de las ocho columnas y las escenas de animales entre las que destaca el sacrificio del Cordero.

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Valle, que entonces se había trasladado a Santiago para ser tratado de su enfermedad en el sanatorio del Doctor Villar Iglesias, también se desplazó hasta la capital del Mandeo con varios amigos: Domingo Sánchez-Harguindey y su esposa; Manuel Devesa y Joaquín Arias Sanjurjo.

Transcurridos 94 y 91 años de aquellas visitas, O Azougue anota cada día decenas de visitantes que, dependiendo de su nivel de conocimiento, se interesan por distintas cuestiones, aunque este año está triunfando una consulta: “¿Dónde está el calendario agrícola de la Edad Media?”, dicen los voluntarios encargados de abrir Santa María.

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Durante su recorrido, también suele salir el retablo “y las tallas robadas por Erik el Belga en 1981”. Porque muchos todavía lo recuerdan y son conscientes de que una de ellas nunca se recuperó: La Anunciación. 

Otras veces se interesan por detalles específicos, como el significado del símbolo de los Andrade en lo más alto de las construcciones, o incluso “por los zapatos de San Pedro”, y no siempre aciertan en sus comentarios, pues “algunos tratan de encontrar aquí a San Roque”, cuando no está en Santa María, sino que, desde la venta de su capilla, está en Santo Domingo.

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