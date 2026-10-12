Doce hosteleros competirán por el Premio a la Mejor Tortilla 2026

El Ayuntamiento de Betanzos ha publicado en su web toda la información relativa a la Semana da Tortilla 2026.

En esta edición son doce los establecimientos de hostelería que optarán al Premio a la Mejor Tortilla de Betanzos 2026.

En concreto, Adega Lastras; Tortilla y Punto (Mercado de Santa María); Café Banca, A de Pedro Panadería; Mesón Café de Segundo; Cafetería Yocri; Mesón Avenida; Restaurante Casanova; Bar Galicia; Bar O Rabel; La Travesía Vinos y Restaurante Onze.

La cita se inaugura mañana miércoles y se clausura el domingo 18. El precio de la tapa será de 2,50 euros y el de la entera, de 20. El horario, aunque ampliable en viernes y sábado, será de 13.00 a 15.00 por la mañana, y por la tarde de 20.00 a 22.00.