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Betanzos

Doce hosteleros competirán por el Premio a la Mejor Tortilla 2026

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
12/10/2026 21:09
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El Ayuntamiento de Betanzos ha publicado en su web toda la información relativa a la Semana da Tortilla 2026

En esta edición son doce los establecimientos de hostelería que optarán al Premio a la Mejor Tortilla de Betanzos 2026

En concreto, Adega Lastras; Tortilla y Punto (Mercado de Santa María); Café Banca, A de Pedro Panadería; Mesón Café de Segundo; Cafetería Yocri; Mesón Avenida; Restaurante Casanova; Bar Galicia; Bar O Rabel; La Travesía Vinos y Restaurante Onze. 

La cita se inaugura mañana miércoles y se clausura el domingo 18. El precio de la tapa será de 2,50 euros y el de la entera, de 20. El horario, aunque ampliable en viernes y sábado, será de 13.00 a 15.00 por la mañana, y por la tarde de 20.00 a 22.00.

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