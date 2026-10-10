Betanzos inicia este mes las obras de construcción del Centro de Información á Muller

La alcaldesa, María Barral ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Las obras del Centro de Información á Muller (CIM) de Betanzos comenzarán a lo largo de este mes, anunció este sábado la alcaldesa, María Barral, que mantuvo una reunión –acompañada de técnicos de Servicios Sociales– con representantes de la empresa. La actuación, recuerda, tiene un presupuesto de 151.261,06 euros.

“Con este paso, o Concello avanza na creación dun servizo que o goberno local considera unha antiga demanda que nunca foi atendida pola Xunta, a pesar de que é competencia directa da administración autonómica”, destaca el Consistorio, que explica que el proyecto contempla la reestructuración de las dependencias municipales de Servicios Sociales para crear una zona de atención exclusiva para el CIM, con acceso directo desde la calle.

Este diseño, puntualizan desde Betanzos, busca “reforzar a privacidade e a comodidade das mulleres que acudan ao servizo, que se rexerá polos principios de anonimato, confidencialidade e respecto á súa vontade”. El CIM atenderá también a mujeres de otros municipios, como Coirós o Curtis, detallan

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