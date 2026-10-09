Betanzos
Betanzos abre el plazo para participar en la Semana da Tortilla en la modalidad casera
El Ayuntamiento de Betanzos ha abierto el plazo de inscripción –hasta el día 15– para participar en la V edición de la Semana da Tortilla en la modalidad casera.
La solicitud de participación se realizará de forma presencial en la oficina de turismo en horario de 10.00 a 14.00 horas –excepto los domingos– o a través del correo electrónico eventos@betanzos.gal enviando los datos de la persona participante (nombre, DNI, dirección y teléfono).
Desde Betanzos recuerdan que los ingredientes que se deben utilizar serán exclusivamente patatas, aceite, huevos y sal, y llevarán sus tortillas el día 17 al edificio Liceo.