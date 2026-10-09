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Betanzos

Betanzos abre el plazo para participar en la Semana da Tortilla en la modalidad casera

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
09/10/2026 18:29
Final del concurso de la tortilla de Betanzos
Una final anterior del certamen
GERMÁN BARREIROS
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El Ayuntamiento de Betanzos ha abierto el plazo de inscripción –hasta el día 15– para participar en la V edición de la Semana da Tortilla en la modalidad casera. 

La solicitud de participación se realizará de forma presencial en la oficina de turismo en horario de 10.00 a 14.00 horas –excepto los domingos– o a través del correo electrónico eventos@betanzos.gal enviando los datos de la persona participante (nombre, DNI, dirección y teléfono). 

Desde Betanzos recuerdan que los ingredientes que se deben utilizar serán exclusivamente patatas, aceite, huevos y sal, y llevarán sus tortillas el día 17 al edificio Liceo.

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