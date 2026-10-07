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Betanzos

Los roedores ‘atacan’ Betanzos: aumentan en el casco histórico, A Cañota y en A Ribeira

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
07/10/2026 04:55
Uno de los roedores detectados en la reformada área infantil de A Ribeira
Uno de los roedores detectados en la reformada área infantil de A Ribeira
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Vecinos de Betanzos denuncian un aumento de los roedores tanto en el casco histórico como en el entorno de A Ribeira y de A Cañota. Los residentes advierten de que desde el verano han visto como ratas y ratones se mueven a sus anchas por las calles, como salen de las alcantarillas y entran en solares abandonados, incluso en la recién reformada área infantil situada entre La Marina y O Malecón da Ribeira. Un asunto que molesta y que angustia a la ciudadanía y que los ediles no adscritos, Pablo Villaverde y Manuel Martínez, trasladaron a los responsables municipales durante la última sesión de la cámara: “É un problema de salubridade preocupante”, expusieron durante en su interpelación al Gobierno de María Barral Varela. 

Desde el Ayuntamiento de Betanzos aseguran que la ciudad “conta cun servizo especializado de control de pragas” y que, a través de este, se realizan “tareas de desratización de maneira mensual, seguindo os criterior establecidos pola empresa especialista”, apuntaron antes de aclarar que la última se realizó en el mes de septiembre de este 2026.

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Así, de acuerdo con sus explicaciones dadas, no se trata de actuar de modo aislado, en caso de detectar algún roedor, o en áreas concretas, como en este caso sucede el casco histórico, sobre todo en aquellas calles más cercanas al cauce del Mandeo, lo mismo que distintos espacios de A Ribeira o A Cañota.

 

“O control de pragas non depende exclusivamente de que nun momento determinado se detecte ou non unha incidencia, senón que existe unha planificación e un seguimento realizado por profesionais especilizados, que son os que determinan cándo e onde é necesario reforzar as actuacións”, respondieron a Villaverde y Martínez.

En el área monumental, a las condiciones meteorológicas se une el abandono de algunos inmuebles, como la célebre Casa Gótica, donde la maleza creció sin control durante años, y esto se convierte en un añadido para la insalubridad, pues en estos solares y ruinas la vegetación comparten espacio con los residuos, roedores e insectos que, cuando se adecentan, como ocurrió este verano con la vivienda de A Cerca, acaban saliendo para encontrar otros emplazamientos similares, “y los vemos correr por la calle, entrar y salir de los sumideros, y la verdad es que nos da asco y miedo”, comentan desde el centro de Betanzos. 

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