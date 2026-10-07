Betanzos limpia el parque infantil de A Ribeira donde se detectó la presencia de roedores e insiste en que se trata "dun episodio illado"
El Ayuntamiento de Betanzos, en relación con la información relativa al aumento de roedores en varias zonas del municipio abordada en la última sesión de la cámara municipal y recogida por este diario en su edición de este miércoles, lamenta que "o animal aparecese nun parque infantil nun momento concreto, e comprende a preocupación que unha imaxe así pode xerar entre as familias" pero insiste en que se trata de "un episodio illado" que "por moi desafortunado que sexa, non xustifica falar dun 'ataque' nin dar a entender que a cidade está sobrepasada por unha praga", indican en un comunicado remitido a los medios de comunicación por parte del Gobierno de Betanzos.
Asimismo, en relación con el área infantil de A Ribeira, donde se captó la imagen de uno de estos ratones, indicaron que "precisamente para hoxe estaba prevista a limpeza desa zona por parte da empresa especializada, cuxos traballos comezaron moi cedo con independencia da nova publicada hoxe" lo que, añaden, "confirma que a actuación formaba parte da planificación ordinaria do servizo e que non responde á publicación da noticia", que sí conocían a través del ruego elevado a pleno por los no adscritos, a los que respondieron dando explicaciones sobre esta situación, tal y como recoge también El Ideal Gallego.
Así, en su contestación a Villaverde y a Martínez, que también reproduce este diario en su noticia de esta mañana, "o control de pragas non depende exclusivamente de que nun momento determinado se detecte ou non unha incidencia, senón que responde a unha planificación e a un seguimento realizados por profesionais especializados, que son os que determinan cándo e onde é necesario reforzar as actuacións". De la misma manera, recuerdan que "Betanzos conta cun servizo especializado de control de pragas que realiza tarefas de desratización de maneira mensual, seguindo os criterios establecidos pola empresa especialista" y que "a última intervención levouse a cabo no mes de setembro deste 2026.
"Non se trata, polo tanto, de actuar de forma illada cando se detecta un roedor, nin só en áreas concretas, como o casco histórico, especialmente nas rúas máis próximas ao cauce do Mandeo, ou distintos espazos da Ribeira ou da Cañota -sentencian- trátase dun traballo continuado e planificado, que o Concello mantén ao longo de todo o ano".