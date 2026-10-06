La Xunta colabora en la eliminación de un vertido de aguas residuales al Mendo

El Mendo a su paso por A Ponte Nova, en Betanzos Germán Barreiros

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, colaboró en la eliminación de "catro focos de contaminación dun vertido de augas residuais de carácter municipal" al río Mendo, a la altura de Betanzos.

Personal del Programa de Control de Vertidos (PCV) del organismo hidráulico autonómico detectó este episodio en el marco de las tareas rutinarias de inspección que realiza en los ayuntamientos de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

La incidencia consistía "nunha vertedura a través dun desaugue da rede de pluviais municipal, con conexións irregulares procedentes de varios edificios da contorna" y, una vez detectadas las deficiencias, los técnicos de Augas de Galicia informaron de la situación al titular, "ao que instaron a levar a cabo as accións necesarias para resolver a situación".

En una inspección posterior, los técnicos del PCV comprobaron la subsanación del vertido, tras comunicar desde el Ayuntamiento de Betanzos que "as conexións irregulares detectadas foran eliminadas, poñendo así fin aos aportes ao medio natural" en el Mendo.