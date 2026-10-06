Así es la ‘depuradora verde’ que multiplica la calidad del agua de Cecebre

Humedal Viladesuso

Veolia, Corporación Hijos de Rivera, el Ayuntamiento de Betanzos y Act4Water inauguraron esta mañana el 'Humedal Viladesuso', una iniciativa compartida por las cuatro entidades que emplea una solución natural para contribuir a la conservación de sus ecosistemas y optimizar la calidad del agua del embalse de Cecebre, que abastece el área metropolitana de A Coruña.

La iniciativa comenzó a desarrollarse en 2024 con un acuerdo de colaboración a cuatro que sentó los cimientos para la construcción de este innovador sistema que se sustenta en la naturaleza y que complementa el tratamiento actual de la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) de Viladesuso, en Betanzos.

El humedal trata cada día unos 220 metros cúbicos de agua residual procedente de la EDAR, como complemento al tratamiento ya existente y antes de devolverla al medio, al entorno de Abegondo-Cecebre.

En una superficie de 396 metros cuadrados, combina una balsa impermeabilizada, vegetación autóctona (espadaña o typha latifolia) y un sistema de aireación que aporta oxígeno de manera controlada que, unidos, se encargan de "eliminar el exceso de nutrientes y mejorar la calidad del agua de salida", explican desde Betanzos.

Además de incrementar la calidad del agua tratada devuelta al medio, el humedal favorece la conservación de los ecosistemas que lo rodean y crea un nuevo hábitat para la flora y la fauna de Cecebre. La espadaña, al ser autóctona, puede servir de vivero para las tareas de repoblación que se llevan a cabo en esta zona de Betanzos.

Con esta iniciativa, Corporación Hijos de Rivera, productora de Estrella Galicia, da un paso más en su compromiso con el agua y su huella hídrica pues, al al financiar el Humedal Viladesuso, genera un impacto positivo en la cuenca en la que opera, con un proyecto que ya mejora el agua y favorece la biodiversidad del territorio de As Mariñas Coruñesas.

Esta financiación se articula mediante la generación de Créditos de Agua Positiva (CAPs), la unidad del estándar Act4Water que mide y certifica el impacto positivo de una iniciativa sobre los recursos hídricos.

Cada CAP equivale a 1.000 metros cúbicos de impacto hídrico positivo en la cuenca. Gracias a la certificación Water+ obtenida por el proyecto —respaldada por una verificación independiente—, el humedal genera 297 CAPs al año, lo que representa un beneficio hídrico anual equivalente a 297.000 metros cúbicos para el embalse.

El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración público-privada y a la suma de capacidades de las entidades participantes.

Esta alianza combina conocimiento técnico sobre el ciclo del agua, compromiso empresarial y apoyo institucional para dar respuesta a un reto ambiental compartido mediante una actuación de acción colectiva vinculada directamente al territorio.