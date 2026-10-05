Turismo pecha temporalmente o albergue de peregrinos de Betanzos para melloralo de cara ao Xacobeo 2027
Turismo de Galicia acordou o peche temporal do Albergue de Peregrinos ‘Casa da Pescadería’ de Betanzos co obxectivo de "acometer actuacións de mellora das súas instalacións e garantir un espazo máis confortable e seguro para os peregrinos". Esta intervención forma parte do traballo que está a desenvolver a Xunta para preparar a rede pública de albergues ante o incremento da afluencia prevista para o vindeiro ano, indica o Executivo autonómico.
De cara ao Xacobeo 2027, Turismo de Galicia continúa avanzando na adecuación dos espazos destinados á acollida dos peregrinos, coa finalidade de ofrecer unha rede de albergues "cada vez máis adaptada ás necesidades dos usuarios". Neste marco, o albergue de Betanzos será obxecto dos traballos de acondicionamento necesarios para garantir o seu correcto funcionamento e ofrecer unha mellor experiencia de acollida. A previsión é que o albergue retome a súa actividade en canto rematen as obras.