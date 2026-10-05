Un ‘trocito’ de Betanzos recorre 8.000 kilómetros para exponerse en México

María José Petersen trabaja entre Guadalajara y Betanzos, a donde llegó en 2024 para estudia en el CIEC Cedida

Un trocito de Betanzos en México. Hasta allí, a más de ocho mil kilómetros, lo ha trasladado la artista María José Petersen. La mexicana que, tras conocer la ciudad mariñana, donde desembarcó en 2024 para cursar el Máster de Obra Gráfica de la Fundación CIEC (Centro Internacional de Estampa Contemporánea), regresa a Guadalajara para exponer el resultado de su investigación artística y de su experiencia vital en Galicia.

‘Lo que la humedad oculta de la luz’ es la consecuencia de la observación de lo cotidiano, de los cuerpos, la tierra y el aire; la muestra con la que ha vuelto como creadora aprendida a los espacios que conoció siendo estudiante de Artes.

Para Petersen, que con su acento y expresiones contagia alegría, instalarse en Betanzos supuso “un respiro” dentro de la vorágine de la sociedad actual, del ritmo acelerado de urbes como Guadalajara. Porque vivir en un sitio de menos de 15.000 vecinos, una suerte de ‘slow city’ culturalmente activa pero calmosa en casi todo lo demás, unido a la soledad y la distancia, cambió su manera de observar, y así comenzó a detenerse en las variaciones de la naturaleza y, en concreto, en los efectos de la humedad, tan vinculada a Galicia.

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En esta exposición, la artista explora las relaciones entre el territorio, la memoria, la materia y la observación de lo aparentemente invisible y Betanzos y Galicia, aunque son casilla de salida, no funcionan como origen aislado pues dialogan con Ciudad de México y Guadalajara. Los tres territorios sobre los que se articula la obra de María José Petersen.

Entre ellos, a través del Atlántico, se despliega una red de desplazamientos, afectos y materiales en la que la humedad aparece como una condición compartida entre mapas, memorias y cuerpos, capaz de conectar unos con otros sin borrar sus diferencias, a través de pinturas y bordados que cosen Betanzos y Guadalajara.

La exposición reúne pinturas al óleo realizadas mediante veladuras, bordados y una estructura construida a partir de cubos y cuadrados. Tanto las pinturas con veladuras como los bordados exigen una elaboración lenta y esto llevó a la artista a reflexionar sobre el tiempo que requieren las técnicas y también sobre los cuidados. Ese concepto atraviesa su investigación, pues Petersen relaciona las labores lentas con los cuidados recibidos y con quienes han intervenido en su formación y en la construcción de quien es actualmente. Una artista mexicana establecida en Betanzos.