Betanzos
Muere un trabajador en Betanzos al ser atropellado por una carretilla
El accidente tuvo lugar en Requián
Un trabajador falleció este lunes en una empresa de Requián, Betanzos, al ser atropellado por una carretilla y quedar atrapado bajo el vehículo. Según la información del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, el aviso se recibió a las 16.15 horas.
De inmediato, desde la central se informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Betanzos, la Policía Local, la Guardia Civil y a los efectivos de Protección Civil.
Una vez en el punto, los Bomberos de Betanzos confirmaron que el trabajador ya no se encontraba atrapado pero, pese a los esfuerzos del personal sanitario desplazado al lugar, nada se pudo hacer por salvarle la vida.