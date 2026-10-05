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Betanzos

Muere un trabajador en Betanzos al ser atropellado por una carretilla

El accidente tuvo lugar en Requián

Redacción El Ideal Gallego
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05/10/2026 17:51
Emergencias 112
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Un trabajador falleció este lunes en una empresa de Requián, Betanzos, al ser atropellado por una carretilla y quedar atrapado bajo el vehículo. Según la información del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, el aviso se recibió a las 16.15 horas.

De inmediato, desde la central se informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Betanzos, la Policía Local, la Guardia Civil y a los efectivos de Protección Civil.

Una vez en el punto, los Bomberos de Betanzos confirmaron que el trabajador ya no se encontraba atrapado pero, pese a los esfuerzos del personal sanitario desplazado al lugar, nada se pudo hacer por salvarle la vida.

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