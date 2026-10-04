Juzgan a tres acusados de estafar 60.000 euros a un hombre al que habrían engañado en Betanzos

Audiencia Provincial de A Coruña Patricia G. Fraga

La Audiencia de A Coruña juzgará este martes, 6 de octubre, a tres acusados de estafar 60.000 euros a un hombre al que habrían engañado tras ganarse su confianza, en Betanzos.

Según expone el escrito de acusación fiscal, los hechos se remontan al 17 de mayo de 2022, cuando uno de los acusados habría presentado a la víctima, que padece trastorno de la personalidad y abusos de sustancias, a los otros dos investigados.

Estos últimos habrían pasado esa noche en el domicilio del hombre, que al día siguiente los acompañó a un centro de salud y a distintas entidades bancarias. Fiscalía sostiene que uno de los acusados era presentado como chófer y otra como secretaria.

Tras acudir a una sucursal del Banco Sabadell en Betanzos, la víctima habría retirado 3.000 euros que pidió a la mujer que le guardase, cantidad que, según la acusación, esta se habría adueñado. Asimismo, durante esa operación bancaria, la víctima cambió el PIN de acceso a su cuenta desde su teléfono móvil con ayuda de la acusada, que habría conocido la clave.

Durante la noche del 18 al 19 de mayo los tres acusados supuestamente se apoderaron del teléfono móvil de la víctima, valorado pericialmente en 168,75 euros, con el objetivo de acceder a sus cuentas bancarias. Utilizando el teléfono y la clave de acceso, realizaron distintas operaciones desde una cuenta del Banco Sabadell titularidad de la víctima.

Concretamente, se habrían transferido 49.000 euros a una cuenta de Caixabank titularidad de uno de los acusados. Además, se realizaron dos operaciones mediante Bizum de 1.000 euros cada una a favor del mismo destinatario. A mayores, a otra cuenta bancaria, titularidad de un segundo acusado, se habrían transferido otros 6.000 euros. Fiscalía señala que este acusado retiró posteriormente el dinero recibido mediante varios cajeros.

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En este sentido, el escrito recoge también que parte de los fondos fueron retirados en cajeros de Bilbao y que se efectuaron otras operaciones, entre ellas una transferencia de 12.000 euros a una empresa de automoción para la adquisición de un Volkswagen Golf. En total, la Fiscalía cifra en 60.000 euros el dinero sustraído a la víctima, de los cuales 28.234 euros fueron recuperados.

Durante la investigación se logró bloquear en la cuenta de Caixabank de uno de los acusados un total de 28.234,26 euros, cantidad que posteriormente fue reintegrada a la víctima.

Por estos hechos, solicita para cada uno de los tres acusados cuatro años de prisión, además de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 11 meses a razón de 10 euros diarios.

Además, Fiscalía reclama a los tres acusados el abono de 31.756,74 euros correspondientes al dinero que considera que todavía falta por restituir, además de 168,75 euros por el valor del teléfono móvil. También solicita el comiso del Volkswagen Golf adquirido con parte del dinero supuestamente transferido, salvo que se acredite que fue adquirido por un tercero de buena fe.