La nueva vida de la antigua cárcel de Betanzos: sin celdas, con alternativas

La alcaldesa, María Barral, y el concejal Diego Fernández, esta mañana, en el patio de la antigua cárcel Patricia G. Fraga

Una antigua cárcel convertida en museo y en espacio de atención al ciudadano, con algún elemento original de las celdas a modo de recuerdo y distintas opciones para que, unas instalaciones que otrora albergaron sufrimiento, reabran como catalizadoras de actividad, como un motor para el casco histórico de Betanzos.

Así son el nuevo Centro de Información Turística (CIT), que se estrenará este mes, con dos niveles (uno para atención al visitante y otro para actividades vinculadas a este ámbito), y el que será el Museo del Reino de Galicia, con tres, de cuyo contenido, distribución y apertura se ocupará la Diputación de A Coruña.

Entre un módulo y otro, un espacio abierto “al que esperamos dar muchos usos”, indicó la alcaldesa, María Barral, durante una visita al inmueble, al que se destinaron 740.000 euros para unas obras de rehabilitación asociadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España.

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En cuanto a las estancias destinadas a la actividad museística, más amplias y diáfanas, adaptadas a las necesidades técnicas que exige un centro expositivo, son en las que en su día estuvieron las celdas y es el resultado de un acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Betanzos y la Diputación de A Coruña para “contribuir a la difusión de la historia e identidad de Galicia a través de una muestra museográfica estable” que Barral confía en que esté abierta en 2027.