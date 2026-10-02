La banda detenida en Betanzos robaba pisos por el método de la siembra

Coche empotrado tras una persecución policial en Betanzos Cedida

La banda detenida la noche de este jueves en Betanzos eran unos ladrones de pisos según informan fuentes de la Policía Nacional. Su maletero estaba lleno del botín que habían reunido en los últimos días.

La Policía Nacional asegura que lo seguía desde Madrid y que habían operado anteriormente en Ourense. Esta banda de origen peruano empleaba el método de la 'siembra' para robar en pisos vacíos.

El sistema consiste en abordar a alguien en el aparcamiento de un centro comercial en el momento en el que está metiendo la compra en el coche. Así se le pide ayuda y en un momento de descuido se le roba el bolso.

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Es por esto que uno de los miembros de la banda era una mujer embarazada. La policía pudo seguirles. Gracias a que les tenían localizado un iPhone que usó como rastreador. Pero cuando les dieron el alto, los delincuentes se negaron a parar y emprendieron un espectacular persecución desde Coruña hasta Betanzos que acabó cuando se estrellaron. Aunque en un primer momento, testigos presenciales aseguran que hubo disparos la policía mantiene que nadie usó armas de fuego.