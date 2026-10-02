Betanzos arrasa con sus ‘roteiros’ de otoño: “La visita a Illobre y la ruta del vino volaron”

Visita al Pazo de Illobre Archivo El Ideal Gallego

“La del Pazo de Illobre y la de Viños, Santuarios e Ríos volaron”, explica Elena Carro, responsable de la Oficina de Turismo de Betanzos. El calendario de visitas diseñado por la administración municipal para los meses de otoño aún se inaugura mañana, sábado 3 de octubre, con la monográfica del modernismo, pero hace días que se colgó el cartel de completo para las siete ofertadas para estas doce semanas, hasta diciembre de 2026.

“El 70% de los que asisten a estas rutas son vecinos de la ciudad, de la comarca y del entorno más cercano a A Coruña”, indica Carro. Unos acuden por recomendación de otros y, tanto los que repiten como los que se estrenan, lo hacen con una clara intención: conocer Betanzos. No en vano, la decisión de consolidar esta iniciativa responde a su “extraordinaria aceptación”, apuntan los técnicos que, en solo unas semanas, se trasladarán a unas nuevas instalaciones, al denominado CIT (Centro de Información Turística) en el inmueble rehabilitado de la antigua cárcel, en la Rúa do Castro.

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De los siete itinerarios, el de Illobre y el de los vinos, que se acerca a santuarios históricos, ríos, molinos y antiguos caminos vinculados al cultivo de la vid, y se cierra con una cata en el centro de la ciudad, son los dos de menor capacidad, con un máximo establecido de 30 asistentes, mientras que para los otros cinco el límite son 40.

La de mañana, ‘Modernismo en Betanzos: o Legado de Rafael González Villar’, recorre las calles del área monumental para conocer la importante transformación urbana que ésta experimentó hace cien años, con especial atención a las obras del arquitecto coruñés que, entre 1917 y 1940, cambió la estética de la ciudad a través de casi una decena de actuaciones de diversa índole y condición, desde el mobiliario y los elementos ornamentales de la García Irmáns, los cantones y A Porta da Vila hasta el antiguo Cine Capitol (Os Ánxeles), sin olvidar la Casa Núñez (O Castro), la Escola Infantil Santiago de la Fuente (Os Cabildos) o la Casa del Pueblo de Betanzos (Travesa). También la residencia de Juan García Naveira, un diseño de Juan de Ciórraga situada en Os Ferradores, o la conocida como Casa Pita, obra de Matías Witz, en O Valdondel, son de esta época, lo mismo que el antiguo matadero municipal, en La Marina, o la conocida como Casa da Rega o Villa Flora, de estilo indiano, en la avenida de A Coruña.

En cuanto al Pazo de Illobre, a los responsables de la oficina turística les sorprendió el ‘boom’, pues se completó enseguida, “cuando es la única que se hace un día de semana, y por la mañana”, pero también es cierto que se organizan una o dos al año y se trata de un espacio que hasta 2025 nunca se había abierto a los vecinos de Betanzos.