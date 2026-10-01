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Betanzos

Un coche acaba empotrado contra una casa tras una persecución policial en el centro de Betanzos

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/10/2026 22:11
Coche empotrado tras una persecución policial en Betanzos
Coche empotrado tras una persecución policial en Betanzos
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Un coche acabó empotrado contra una casa en la céntrica avenida de Jesús García Naveira de Betanzos. Según indican, el accidente se registró en el marco de una persecución por parte de la Guardia Civil, que seguía a los sospechosos de varios robos en municipios de la comarca, alrededor de las 21.00.

Algunos vecinos aseguran haber escuchado tiros pero este extremo todavía no ha podido ser confirmado. De lo que sí se informa es de que antes de colisionar con el inmueble, chocó con un vehículo camuflado de la Guardia Civil.

Hasta la avenida de Jesús García Naveira se desplazaron la Guardia Civil, la Policía Local y una ambulancia del 061

Tres personas han sido detenidas. 

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