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Betanzos

Betanzos reabre el área infantil de A Ribeira 

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
01/10/2026 16:41
Parque Infantil da Ribeira
Parque Infantil da Ribeira
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Betanzos abrió el área infantil de A Ribeira. Unas obras incluidas en una serie de actuaciones entre las que también están incluidas las de Pintor Seijo Rubio, ya terminada; El Pasatiempo, As Donas, Viuxe y A Condesa, que serán los siguientes en los que se va a intervenir, y con anterioridad en Alfonso IX, Praza do Emigrante, O Carregal, casco histórico u O Xuncaliño.

Estas obras supusieron un desembolso cercano a los 85.000 euros y, a través de ellas, se actualizaron las instalaciones creando un espacio “lúdico moderno y seguro”, explica el Gobierno de Betanzos.

En A Ribeira se retiraron los antiguos juegos y se renovó todo el caucho continuo; se instalaron elementos nuevos, incluidos una estructura con forma de ballena, un faro, una medusa, un barco pirata y un balancín múltiple, todos ellos adecuados para distintas edades y con capacidades necesarias para ofrecer un espacio seguro y estimulante par los usuarios del área, entre O Malecón y el Grupo Brigantium.

Firma del convenio en Betanzos

Betanzos y la Diputación destinarán 300.000 euros al parque infantil de El Pasatiempo

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Asimismo, también se realizó una reparación completa de la valla de cierre y la instalación de mobiliario con cartel informativos, bancos y papeleras para transformar el Parque da Ribeira y hacerlo más funcional, seguro y agradable para los niños, asegurando el cumplimiento de todas las normativas en vigor.

Aunque las instalaciones estaban acabadas hace unas semanas, no pudieron abrirse hasta estos días "por el retraso en la tramitación de las certificaciones, ajena al propio Concello de Betanzos".

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