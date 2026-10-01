Betanzos inicia de forma provisional la regulación de acceso de vehículos al casco histórico
La medida tiene como objetivo priorizar al peatón y tendrá carácter definitivo el 1 de enero
El Ayuntamiento comienza este jueves, día 1, de forma provisional la regulación del acceso al casco histórico a bordo de vehículos, una medida que tiene como objetivo "que as persoas teñan prioridade sobre os coches e que iso contribúa, xunto a outras medidas que se están levando a cabo, a facer desta parte da cidade un lugar atractivo para vivir, potenciando á vez o seu comercio e hostalaría", explica el Gobierno de María Barral. Aunque la iniciativa ha comenzado hoy, la celebración habitual de la feria de primero de mes complicará en cierta medida su desarrollo.
La medida adoptada no busca, señalan, un corte total del tráfico, sino una "convivencia regulada". "Cremos que a potenciación desta parte da cidade, do comercio e da súa hostalaría, pasa por esta actuación. Non é posible abordar unha transformación do casco histórico, co investimento máis importante que nunca antes se fixo por parte dun goberno local, sen poñer en marcha cambios como este, no que as persoas sexan as protagonistas das súas rúas", apunta Barral.
El control de acceso contará con circuito de cámaras, aunque por las características de esta zona betanceira, se permitirá el uso del coche durante períodos limitados a 30 minutos, aunque los residentes no tendrán límite de tiempo, como hasta ahora. Las cámaras estarán situadas en las entradas y salidas del casco: Porta da Vila, los arcos de Ponte Nova y Ponte Vella; Os Ánxeles, Cabildos, avenida de Castilla y plaza de Galicia.
"O Concello publicará na súa web o listado de vehículos que cumpren os requisitos e que, polo tanto, están autorizados a circular sin límite de tempo. No caso de que no listado non apareza un vehículo cuxo propietario si cumpre os requisitos establecidos para circular sen límite de tempo -ser residente, propietario de vivenda pero non estar empadroado, usuario con praza de garaxe na zona, vehículos de coidadores de maiores ou dependentes, servizos ou actividades comerciais ou aloxamentos turísticos-, deberá notificalo ao Concello, ben de maneira presencial ou ben a través da sede electrónica, achegando a documentación que así o acredite", recuerda el Consistorio.
El sistema estará tres meses a modo de prueba, sin sanciones, antes de su entrada en vigor con carácter definitivo el 1 de enero de 2027.