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Betanzos

La Semana da Tortilla de Betanzos se celebrará del 14 al 18 de octubre

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
30/09/2026 13:12
Tortilla de Betanzos
Archivo El Ideal Gallego
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La XVI Semana da Tortilla de Betanzos se celebrará del 14 al 18 de octubre, después de la Festividad del Pilar. Así lo acaban de anunciar los responsables municipales, que animan a los hosteleros a inscribrirse y concurrir en esta nueva edición, en la que las  calles de la ciudad volverán a "encherse de sabor" en el marco de una cita "imprescindible" para As Mariñas y para Galicia. 

Durante toda la semana, los clientes podrán disfrutar de la tortillas elaboradas por cada uno de los establecimientos adheridos "e descubrir diferentes propostas arredor dun dos grandes símbolos da nosa gastronomía", indican desde el Gobierno de María Barral.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el día 7 de octubre a través de la sede electrónica o en las oficinas del Rexistro Municipal de Betanzos. 

Reportaje | ‘Angelita’, el nombre de mujer detrás de la verdadera historia de la tortilla de Betanzos

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