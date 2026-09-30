La Semana da Tortilla de Betanzos se celebrará del 14 al 18 de octubre

Tortilla de Betanzos Archivo El Ideal Gallego

La XVI Semana da Tortilla de Betanzos se celebrará del 14 al 18 de octubre, después de la Festividad del Pilar. Así lo acaban de anunciar los responsables municipales, que animan a los hosteleros a inscribrirse y concurrir en esta nueva edición, en la que las calles de la ciudad volverán a "encherse de sabor" en el marco de una cita "imprescindible" para As Mariñas y para Galicia.

Durante toda la semana, los clientes podrán disfrutar de la tortillas elaboradas por cada uno de los establecimientos adheridos "e descubrir diferentes propostas arredor dun dos grandes símbolos da nosa gastronomía", indican desde el Gobierno de María Barral.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el día 7 de octubre a través de la sede electrónica o en las oficinas del Rexistro Municipal de Betanzos.