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Betanzos

La Diputación de A Coruña entrega un nuevo vehículo a la Fundación Hospitalarias Betanzos

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/09/2026 14:35
Fundacion Hospitalarias
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La diputada de Política Social, Mar García Vidal, visitó esta mañana la sede de la Fundación Hospitalarias Betanzos, donde entregó un nuevo vehículo para facilitar los desplazamientos de los usuarios de su Centro Ocupacional Integrado na Comunidade (COIC). Al acto asistieron la gerente de la entidad, Imma Segarra, y dos de las personas que utilizarán el vehículo, Charo Pillado y José María Costoya, que agradecieron el apoyo de la Diputación de A Coruña

El vehículo facilitará la participación de las 18 personas con discapacidad intelectual que forman parte del programa, procedentes de Betanzos, Abegondo, Oza Cesuras y Cambre, en actividades deportivas, culturales, ocupacionales y de ocio en espacios de su entorno.

“A inclusión tamén consiste en poder saír, participar e compartir os mesmos espazos que o resto da veciñanza. Con este vehículo apoiamos o traballo que realiza a Fundación Hospitalarias Betanzos para que as persoas usuarias desenvolvan as súas capacidades e gañen autonomía no seu día a día”, señaló García Vidal.

La diputada destacó que facilitar la participación de las personas con discapacidad intelectual en la vida de la comunidad es una parte esencial de su autonomía. En este sentido, agradeció el trabajo del equipo profesional de la fundación y subrayó la importancia de la colaboración con las entidades sociales para atender las necesidades cotidianas de los usuarios y de sus familias. 

El servicio se inauguró ayer en el Eroski Center de Betanzos

Vegalsa y Fundación Hospitalarias inauguran un servicio de limpieza de vehículos en el Eroski Center de Betanzos

Más información

El Centro Ocupacional Integrado na Comunidade, situado en la plaza García Irmáns de Betanzos, se puso en marcha en 2024 como una iniciativa pionera en Galicia. Un modelo que combina actividades ocupacionales y prelaborales con propuestas de deporte, cultura y ocio en instalaciones deportivas, bibliotecas t establecimientos que las personas usuarias comparten con los vecinos.

De esta manera, el programa permite desarrollar habilidades en situaciones de la vida diaria, establecer relaciones sociales y participar de forma activa en la comunidad, y el apoyo de la Diputación de A Coruña a los desplazamientos contribuye a facilitar el acceso a estas actividades.

En la actualidad, la Fundación Hospitalarias Betanzos atiende a más de 300 personas y ofrece servicios residenciales, vivienda tutelada, centro de día y ocupacional, con un equipo multidisciplinar de profesionales.

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