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Betanzos

El BNG solicita más información sobre la adquisición de la Casa Gótica

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
29/09/2026 16:44
Exterior de lo que queda de la Casa Gótica, en la Rúa da Cerca
Archivo El Ideal Gallego
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El BNG solicita "coñecer polo miúdo os trámites que o Goberno de Betanzos está a realizar para recuperar un dos edificios máis emblemáticos do casco histórico, a coñecida como a Casa Gótica".

La edil Vanessa Rey explicó que “soubemos pola prensa que a Casa Gótica podería pasar a ser de titularidade municipal grazas ao procedemento de execución forzosa tramitado a través do Servizo de Recadación da Deputación da Coruña, un paso que permitiría logo afrontar a súa rehabilitación e destinala a usos públicos” pero advirtió de que, a pesar del anuncio realizado por la alcladesa, "pouco se sabe de cales serían eses 'usos públicos', da mesma maneira que se descoñecen as posibilidades reais de rehabilitación do inmóbel, que se encontra totalmente derruído e sen as pedras que conformaban o edificio orixinal", añadió Rey.

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Los nacionalistas indicaron que “no BNG asistimos con alegría e con asombro a esta noticia" porque, aunque por un lado, "alegrámonos de que o problema da Casa Gótica poida ter por fin solución", por otro, "asistimos con asombro aos múltiples interrogantes que o Goberno deixa sen resolver”, y por eso trasladarán este asunto al Pleno de Betanzos. 

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