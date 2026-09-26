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Betanzos

Betanzos solicitará la inclusión de sus taxis en el Área de Prestación Conjunta de A Coruña

Busca las mismas condiciones que tienen Oleiros, Arteixo, Cambre y Culleredo

Noelia Díaz
Noelia Díaz
26/09/2026 19:46
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Taxis en el aeropuerto de Alvedro
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El Ayuntamiento de Betanzos llevará a pleno la solicitud formal a la Xunta para que el municipio sea incorporado al Área de Prestación Conxunta (APC) del servicio de taxi del área de A Coruña, actualmente en proceso de creación y de la que inicialmente forman parte A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros

La alcaldesa, María Barral, explicó que la exclusión de Betanzos de la propuesta inicial "non responde á realidade territorial, social e económica do municipio nin á intensa relación que mantén diariamente coa cidade da Coruña e cos concellos da súa contorna", por lo que el municipio reclamará que se revise la delimitación prevista y que Betanzos pase a formar parte desta área, "aplicando os mesmos criterios obxectivos empregados para a incorporación dos demais municipios".

La petición parte, según Barral, de una realidad trasladada por el propio sector del taxi betanceiro, que manifiesta que una parte muy importante de sus servicios tiene como destino A Coruña y los ayuntamientos limítrofes. En la actualidad, la normativa les impide recoger a nuevos viajeros para realizar el trayecto de regreso a Betanzos, por lo que los vehículos deben retornar vacíos, "o que incrementa os custos de explotación, reduce a dispoñibilidade efectiva dos taxis e impide aproveitar un servizo que xa está operativo".

La regidora considera que "a mobilidade da cidadanía non entende de fronteiras administrativas e a planificación dos servizos públicos tampouco debería facelo cando existe unha realidade funcional compartida, defendendo que a inclusión de Betanzos na APC permitiría avanzar cara a un modelo de mobilidade máis coordinado e eficiente".

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