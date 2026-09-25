La empresa Betanzos HB implantará una instalación solar fotovoltaica para su autoconsumo

Vista aérea de Betanzos HB y de dónde se ubicarán las placas solares CEDIDA

Greenvolt Next, empresa de soluciones renovables para el sector comercial e industrial, impulsa una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 4,14 MWp para la empresa Betanzos HB. El proyecto permitirá a la compañía gallega avanzar en la descarbonización de sus procesos productivos, reducir su dependencia de la red eléctrica y disponer de una fuente de energía renovable y competitiva adaptada a las necesidades de una actividad industrial de elevado consumo energético, indica Greenvolt.

"Betanzos HB incorporará energía solar a su actividad a través de un acuerdo PPA (Power Purchase Agreement o Contrato de Compraventa de Energía), un modelo que le permitirá consumir energía renovable producida en sus propias instalaciones de Betanzos sin asumir la inversión inicial ni la gestión técnica de la planta", abunda la firma. En el marco de este acuerdo, Greenvolt Next se encargará del diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de la instalación, adaptando además su producción al perfil de consumo energético de la fábrica para maximizar el aprovechamiento de la energía generada.

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