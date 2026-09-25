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Betanzos

Betanzos plantea renovar la piscina con 2,5 millones y renovar su concesión 25 años

Noelia Díaz
Noelia Díaz
25/09/2026 19:45
Piscina climatizada de O Carregal
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El Gobierno de Betanzos llevará al próximo pleno –el martes 29– un informe económico para modernizar las piscinas de O Carregal con una inversión total de 2,5 millones y sacar a licitación su concesión por un período de 25 años. Se trata, explica la alcaldesa, María Barral, de una iniciativa que permitirá contar, en el futuro, con más servicios y más usuarios en el complejo. 

La propuesta prevé destinar en un primer momento 1.731.936 euros a diversos trabajos de mejora de la instalación, a los que se añadirán más cantidades a lo largo de la duración del contrato. En total, la inversión prevista es de 2.475.122 euros, sin IVA. 

“Queremos dar un paso adiante para que Betanzos teña unha piscina e un complexo deportivo á altura das necesidades actuais da cidadanía. As instalacións levan funcionando desde 1991 e necesitan unha actualización importante. O modelo que estamos propoñendo permite afrontar esa transformación e mellorar o servizo”, apuntó Barral, que puntualizó que el plan propone una remodelación interior de más de 1.300 metros cuadrados, con intervenciones en los vestuarios y las diversas salas de fitness, musculación, actividades, bicicleta o cardio.

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