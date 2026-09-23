La Universidad Senior de Betanzos inicia el curso con 170 alumnos

Inauguración Universidad Senior de Betanzos 2026 Cedida

El Ayuntamiento de Betanzos inauguró un nuevo curso de la Universidad Senior, una iniciadiva cultural orientada a los vecinos de más de 50 años que en esta edición suma 170 alumnos, que asistirán a nueve sesiones, divididas en tres módulos, impartidas por profesores de la Universidad de A Coruña.

El acto de presentación se celebró en el Cine Alfonsetti y contó con las intervenciones de la alcaldesa, María Barral, y del edil Andrés Hermida, que se encargaron de dar la bienvenida a los estudiantes y destacaron "a importancia de continuar promovendo espazos de aprendizaxe, participación e convivencia", indica el Gobierno de Betanzos.

La primera sesión, incluida en la módulo de Humanidades y Ciencias Sociales, corrió a cargo del profesor Iván Nieto Cerdeiriña, quien habló de 'O xigante esperto: China, a gran descoñecida'.

Esta tarde, Fernando Agrasar Quiroga abordará 'Arte vangarda: manual de instruccións'.