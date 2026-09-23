Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

La Universidad Senior de Betanzos inicia el curso con 170 alumnos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
23/09/2026 10:22
Inauguración Universidad Senior de Betanzos 2026
Inauguración Universidad Senior de Betanzos 2026
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Ayuntamiento de Betanzos inauguró un nuevo curso de la Universidad Senior, una iniciadiva cultural orientada a los vecinos de más de 50 años que en esta edición suma 170 alumnos, que asistirán a nueve sesiones, divididas en tres módulos, impartidas por profesores de la Universidad de A Coruña. 

El acto de presentación se celebró en el Cine Alfonsetti y contó con las intervenciones de la alcaldesa, María Barral, y del edil Andrés Hermida, que se encargaron de dar la bienvenida a los estudiantes y destacaron "a importancia de continuar promovendo espazos de aprendizaxe, participación e convivencia", indica el Gobierno de Betanzos.

La primera sesión, incluida en la módulo de Humanidades y Ciencias Sociales, corrió a cargo del profesor Iván Nieto Cerdeiriña, quien habló de 'O xigante esperto: China, a gran descoñecida'.

Esta tarde, Fernando Agrasar Quiroga abordará 'Arte vangarda: manual de instruccións'

Presentación de la Universidade Popular de Betanzos

La Universidade Popular de Betanzos inaugura una nueva edición con una 'conversa' en el CIEC

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La diputada del PP Ana Belén Vázquez muestra un bote de gas pimienta

Polémica en el Congreso: expulsada una diputada gallega del PP por llevar un espray de gas pimienta
EFE
Numerosos vecinos y visitantes aprovecharon el fin de semana para pasarse por el centro para descubrir las nuevas tiendas y espacios de hostelería y restauración

Estos son los domingos y festivos de 2027 en los que podrán abrir las tiendas y centros comerciales
Noela Rey Méndez
Dos niños participan en una 'batalla de aura' el pasado mes de agosto en Méndez Núñez

Los alumnos del IES Adormideras de A Coruña, tras la prohibición de las ‘batallas de aura’ en el recreo: “Esto se nos fue de las manos”
Julia Nóvoa
Presentación de la campaña por el Día Mundial de las glomerulopatías

El Chuac se une a "Renalidades" para concienciar sobre las enfermedades glomerulares
Redacción