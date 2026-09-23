Hallan una visión inédita de un lugar de Betanzos en un mercado de Barcelona

Detalle del cuadro de Rosina Martínez Barral que ha llegado al Museo das Mariñas de Betanzos BAM Betanzos

Ildefonso Lepe, natural de Cádiz pero afincado en Barcelona desde hace 61 años, recorría como tantas otras veces Els Encants, uno de los mercados más antiguos y más concurridos de la Ciudad Condal cuando, entre muebles, herramientas, electrodomésticos y todo tipo de artículos de viviendas que han cambiado o van a cambiar de manos, algo llamó su atención: un cuadro que, aunque en ese momento no lo sabía, lo acabaría uniendo a Betanzos. “Vi la lámina, me gustó y entonces dije: mira, pues me la llevo, me la compro y me la llevo”, recuerda Ildefonso.

En aquel momento, él no sabía todavía quién era su autora ni qué historia escondía aquella imagen pero, al llegar a casa, reparó en un detalle, y es que la obra estaba datada en 1974 y firmada por “Rosina Martínez B”. La curiosidad hizo el resto porque enseguida se adentró en Internet, donde descubrió que la artista, Rosina Martínez Barral, había vivido en Barcelona pero que tanto su andadura como la de sus ancestros, los Martínez Santiso, estaban estrechamente vinculadas a Betanzos.

También descubrió el Museo das Mariñas y que allí se conservaban otras obras de Rosina. Entonces, tomó una decisión: “Esta lámina tiene que estar en el museo. No la tengo que tener yo”, reflexionó Ildefonso. “A mí me sirve porque es muy bonita, pero mejor que esté en un museo, con las otras, en Betanzos”.

El cuadro completo, donde se puede ver la firma y la fecha BAM Betanzos

Así, una obra adquirida casi por casualidad en un mercadillo barcelonés emprendió el camino de regreso a Galicia.

Lepe, que suele acudir al Mercat dels Encants porque “allí te encuentras de todo”, contactó con el Museo das Mariñas y tramitó la donación para que la pintura pudiera incorporarse a sus fondos. Un gesto que, además, de alguna manera, cierra un círculo.

Ildefonso no tiene raíces familiares en Galicia. El único vínculo con esta tierra nació de sus viajes, pues estuvo dos veces en la comunidad y, en una de ellas, cuando se alojó en Pontedeume, pasó por Betanzos. Lo recuerda especialmente porque coincidió con Os Caneiros y pudo conocer una ciudad exultante, con las embarcaciones y la gente celebrando en aguas del Mandeo. “Me gustó mucho”, cuenta desde Barcelona.

Ahora tiene un motivo más para regresar: un cuadro de Rosina Martínez en el que aparece una casa de A Angustia, la contigua al santuario, que salió de Galicia, terminó en Barcelona y volvió a encontrarse con su tierra por una casualidad, por el altruismo y la empatía de Ildefonso Lepe Camacho. Un ciudadano que, después de comprar una obra simplemente porque le agradó, quiso saber quién la había pintado y que, al descubrir su historia, entendió que aquella pieza podía tener mucho más significado lejos de su casa, con otras de la misma autoría, y por eso decidió compartirla. Con el Museo das Mariñas, con Betanzos.