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Betanzos

El PP insta al Gobierno de Betanzos a atender las demandas de los vecinos de Guiliade

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
23/09/2026 17:09
Polideportivo de Guiliade
Archivo El Ideal Gallego
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El Grupo Municipal del Partido Popular de Betanzos registró esta mañana una moción para abordar en la sesión del martes 29 en la insta al Gobierno de María Barral a atender las solicitudes de los vecinos de Guiliade, sobre todo aquellas relacionadas "co deficiente estado de conservación de varios espazos e instalacións públicas", expone el PP.

 “Trátase de peticións que, aínda que individualmente poden parecer cuestións menores, afectan directamente á calidade de vida da veciñanza da zona e, en especial, ao uso dos espazos públicos por parte da cativada”, destacó la portavoz popular, Ceci Vázquez

Entre las “queixas” recibidas está la nula conservación de la parada de autobús, que requiere "unha limpeza e un mantemento periódico por parte do Concello de Betanzos, sen que teñan que asumir esa tarefa os propios veciños", y algunos residentes también manifestaron su malestar por la situación en la que están varios elementos del área infantil, que precisan "unha reparación ou directamente a súa substitución, ademais de realizar desbroces na contorna con maior frecuencia", añadió Vázquez.

Asimismo, desde el PP trasladan que otra de las cuestiones que angustia a los vecinos de Guiliade es "a crecente dificultade das familias e dos nenos e nenas do lugar e das parroquias próximas para poder utilizar as instalacións do pavillón para practicar deporte ou xogar, especialmente nos días de chuvia" por lo que, instan al Gobierno de Barral a tratar de hacer compatible su uso con los de lo "clubs e entidades deportivas", indica Ceci Vázquez. 

Por último, el PP también se hace eco de la reclamación de sustituir  "sumidoiros rotos" y revisar los elementos de la red de saneamiento y pluviales que presentan daños.

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