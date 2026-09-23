Betanzos cambia las reglas del casco histórico: más viviendas y garajes

Rúa dos Ferreiros, con el arco de A Ponte Nova al fondo Archivo El Ideal Gallego

Betanzos expone el nuevo Plan Especial de Protección e Ordenación do Casco Histórico (Pepoch). Un documento esperado durante años que sustituirá al actual, aprobado en 1992. Una oportunidad, casi una necesidad, para un entorno que urge una adaptación a la realidad y a las exigencias actuales de la ciudad, que nada tienen que ver con las de los 90. Durante los dos meses de exposición, “suspéndense as licenzas urbanísticas naqueles supostos que contradigan as novas resolucións do Pepoch”.

La alcaldesa, María Barral Varela, explicó que esta actualización de la norma se enmarca en su apuesta por dotar al municipio de los instrumentos de ordenación exigidos para afrontar una nueva etapa y da continuidad a uno de los avances del mandato: el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

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“Estamos a dar pasos importantes para ordenar o futuro de Betanzos”, indicó la alcaldesa en referencia al PXOM y al Pepoch, esenciales para “poder planificar a cidade, protexer o que debemos conservar e, ao mesmo tempo, dar resposta ás necesidades de quen vive e desenvolve a súa actividade nela”, dijo Barral.

En este sentido, el nuevo ordenamiento trata de “protexer, conservar e poñer en valor o patrimonio histórico” pero tamén favorecer “a rehabilitación dos edificios” apostando por el uso residencial, la actividad económica y comercial, la movilidad y los espacios públicos en el corazón de Betanzos.

“Queremos facer do casco histórico un lugar máis amable para vivir, para pasear e para mercar”, destacó la mandataria, quien defendió la necesidad de que las medidas de cuidado y conservación se acompañen de otras orientadas a “manter un casco histórico vivo, habitado e con actividade”, manifestó María Barral.

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Así, entre los “obxectivos do novo Pepoch” estaría recuperar la dimensión residencial del casco histórico y, con esta intención, “o documento modifica o enfoque respecto da regulación da construcción residencial e elimina a limitación específica do número de vivendas por edificio”, si bien “a creación, división ou modificación de vivendas deberá cumprir, en todo caso, as condicións de habitabilidade, accesibilidade, seguridade e demais requisitos establecidos pola normativa aplicable”, aclaró la alcaldesa de Betanzos.

Con esta medida se intenta dar un impulso a la rehabilitación, recuperar inmuebles vacíos o infrautilizados e incrementar la capacidad residencial del casco histórico, evitando que una regulación excesivamente rígida, como es, de alguna manera, la de 1992, dificulte a recuperación de los edificios situados en el área monumental de Betanzos.

Asimismo, el Pepoch en exposición establece una regulación específica dos usos hoteleros y turísticos y “diferencia o uso residencial das distintas modalidades de aloxamento temporal” en aras de compatibilizar cualquier actividad de este tipo con la vida cotidiana y el uso residencial del entorno: “O casco histórico ten que ser un lugar onde se poida vivir”, afirmó la regidora, quien aclaró que “queremos actividade turística e comercial, pero tamén queremos veciños, vivendas e vida cotiá” y “ese equilibrio entre usos” es una de las claves del documento que expondrá durante dos meses el Ayuntamiento de Betanzos.

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Entre otras novedades de ordenamiento por las que algunos vecinos esperan desde hace decenios, se incorpora un estudio específico de la visibilidad de las cubiertas para “analizar onde pode ser compatible a instalación de sistemas de aproveitamento de enerxía solar” sin alterar el entorno, lo que convierte en el primero que cuenta con esta medida en Galicia. Así, su instalación no será “automática nin xeneralizada”, ya que estará condicionada a lo que determine el Pepoch.

Otra cuestión en la que se detuvo la alcaldesa y que en los últimos años restó el interés de algunos compradores por instalarse en este entorno es la de los aparcamientos en las viviendas existentes, pues será también “o primeiro concello da comunidade en incorporar unha resposta técnica específica para estudar e autorizar solucións que permitan habilitar accesos a garaxes en determinados edificios existentes con fachadas protexidas”, aseguró María Barral.

Esta medida permitirá que, en determinados casos y siempre cumpliendo las condiciones marcadas, “os baixos das vivendas poidan contar con garaxe propio mediante solucións técnicas compatibles coa conservación do edificio”, lo que implica que la fachada deberá conservar “a súa imaxe e estética”, de manera que la instalación de un acceso para vehículos no suponga una alteración incompatible con los valores de la casa y, en este apartado, la alcaldesa indicó que “estamos dando unha resposta a unha necesidade real dos veciños e veciñas” de Betanzos.

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Otra de las características relevantes de este Pepoch es su apuesta por “recuperar e ampliar o espazo público, mellorar a mobilidade e crear novos lugares de estancia e percorridos peonís que permitan conectar mellor os diferentes ámbitos” para lo que contempla acciones orientadas a la obtención de suelo en distintos emplazamientos “estratéxicos” de la ciudad histórica para áreas verdes, accesos, sendas o áreas de aparcamiento: Lanzós, San Francisco, Fonte de Una-O Pozo, Porta do Cristo-Paio Formoso, Valdoncel-O Hórreo.

“Non estamos falando unicamente de protexer edificios”, sino de “como queremos que sexa o casco histórico nos próximos anos: un lugar para vivir, para pasear, para mercar, para atoparnos e para desfrutar do patrimonio”, con actuaciones efectivas para “mellorar a calidade urbana”, cerró su intervención María Barral.

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