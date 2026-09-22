Os rixos de Pesquedellas: volven los Xogos Florais de Betanzos
A Asociación Cultural Pesquedellas celebra a sexta edición dos seus Xogos Florais de Betanzos. Este sábado, día 26 de setembro, no Café Lanzós e en distintos espazos do casco antigo da cidade, co título 'Un saber que non tiña mestras', en homenaxe "a todas aquellas mulleres que partillaron o seu saber, inda crendo que non tiña valor, dunha maneira totalmente altruísta", sinala o colectivo sobre os contidos deste 2026.
Este grupo de rapazas betanceiras vén traballando dende 2019 para investigar e difundir o folclore galego, mais con especial interese no da súa comarca e, nesta ocasión, evoca ao máis grande dos seus referentes: as informantes que transmiten todo ese coñecemento xeración tras xeración no territorio das Mariñas.
Este ano, creáronse uns Xogos Florais que, acompañados do xa instaurado slam de poesía, buscan poñer o foco na ensinanza destes saberes, xa sexa das melodías que interpretaban as mulleres da comarca a través da visita guiada cantada polo casco vello - no cal tamén se falará do Betanzos das Irmandades da Fala- como doutras vilas, a través do obradoiro de maneo e o obradoiro de pandeireta, impartidos por Ismael García e Sara Fraga.
Os Xogos Florais foron, seguramente, o evento de creación literaria que máis importancia tivo en Betanzos, razón pola cal, a asociación quixo recuperalo, mais dándolle unha volta para actualizalo a este século XXI.
Neles, diversos autores presentaban obras ou composicións literarias cunha finalidade artística pero tamén con vontade de defender a lingua e a cultura de Galicia.
A xornada do sábado 26 de setembro comezará ás 12.00 horas co Slam Poético 2026, a versión das Pesquedellas do concurso literario e que dá sentido a toda a celebración. Nel, cada participante disporá de tres minutos para recitar en directo unha composición de autoría propia e o público será o xurado.
A lingua desta creación literaria deberá ser o galego e dentro do poema debe haber, polo menos catro versos que cumpran a métrica tradicional galega: versos de oito sílabas con rimas nos versos pares.
Á tarde, terá lugar a parte máis didáctica destes Xogos Florais, cos obradoiros e a visita guiada cantada.
Cara á noitiña, ás 21.00, celebrárase a entrega de premios do concurso poético e, a continuación, peche desta última edición coa foliada, na que grupos de Betanzos e bisbarra poderán compartir con todo aquel que se queira achegar ao Café Lanzós as músicas e melodías tradicionais que lles aprenderon nas asociacións culturais e escolas da contorna das Mariñas.