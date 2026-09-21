A Angustia, la romería de Betanzos que sintieron como propia las cigarreras de A Coruña

Celebración de la misa vespertina, ayer en el santuario, con la imagen de A Angustia a la derecha Germán Barreiros

Con la Romaría da Angustia, la ciudad despide su mes mariano y cierra el círculo que abrió el día 8 de septiembre de Os Remedios. La cita, aunque no anota las cifras mareantes de asistencia de otras épocas, sigue siendo inexcusable para muchos vecinos, de Betanzos y de otros municipios de su comarca y de la de A Coruña. Lo que non han cambiado son los rituales, las velas, la devoción y las dos imágenes que, un año más, salieron a la calle para recorrer los caminos alrededor del santuario: Nosa Señora da Angustia y San Miguel.

Lo mismo que sucedió en 1931 cuando El Ideal Gallego, en su crónica del día siguiente, incidía en que la comitiva “chegaría hasta a ‘cueva de la aparición’, o sitio onde supostamente apareceu soterrada a imaxe pétrea da virxe e que pode situarse nunha das marxes da actual N-VI”, recoge Diego Fernández en su investigación ‘A romaría da Angustia segundo o seu reflexo na prensa’, publicado en el número 46 del Anuario Brigantino.

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En el artículo de Fernández también se hace referencia a una cuestión que durante muchos años supuso un notable incremento de visitantes en A Angustia. La veneración de las cigarreras de la Fábrica de Tabacos de A Coruña, que se desplazarían por centenares hasta Betanzos. En alguna ocasión, más de 600 y 400 acompañantes, y casi siempre se trasladaban en tren hasta Betanzos-Norte.

A comienzos de los 80 no era tan extraño encontrarlas en las celebraciones de A Angustia. Eso sí, a título individual, aunque su asistencia servía para mantener viva la memoria de las interminables caravanas de empleadas que, décadas antes, acudían desde A Coruña. No se sabe desde cuándo, aunque se habla de un conflicto en las instalaciones de A Palloza que las llevaría a encomendarse a A Angustia. Una costumbre consolidada en los años 20 del XX.

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Así, en 1924, El Ideal Gallego, en su edición del 14 de septiembre, anunciaba la novena y la celebración de A Angustia y destacaba la numerosa concurrencia de las cigarreras en Betanzos. También en 1925, atendiendo a la recopilación de artículos realizada por Diego Fernández, este diario vuelve a mencionar, en dos noticias, esta circunstancia, e incluso recoge una crónica minuciosa con nombres y apellidos de algunas de aquellas romeras refiriéndose también a la que consideran iniciadora de la tradición: Dolores Juncal.

En cualquier caso, la explicación sobre el origen de esta devoción también la recoge El Ideal Gallego el 8 de septiembre de 1929. El texto trata de la Virgen de la Consolación, patrona de las empleadas de la tabacalera coruñesa, pero también explica el vínculo con A Angustia.

Según el artículo, el origen estaría relacionado con las divisiones surgidas a raíz del Pacto Federal celebrado en A Coruña el 18 de julio de 1869. Unas diferencias que terminarían trasladándose también al ámbito religioso y, como resultado, a Betanzos.

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En 1931, otra crónica de El Ideal Gallego documenta nuevamente el desplazamiento de una delegación coruñesa y que, a su llegada a O Norte, la recibió la Banda de Música de Betanzos.

El Santuario da Angustia como mirador de la ciudad no tiene comparación pero dicen que su construcción no está acabada pues la media naranja del cimborrio y el coro siguen pendientes y la torre de la derecha nunca llegó a alzarse, lo que para quienes lo ven por primera vez da la sensación de inconclusión, si bien es una cuestión nunca confirmada con documentos, que sí acreditan que se levantó sobre unos terrenos cedidos por el Condado de Taboada.

La edificación se realizó con donativos ciudadanos que, bien entrado el siglo XIX, se agotaban dando por terminada la obra por lo que, la ausencia de capital, se apunta como la explicación más extendida, aunque no se sabe si la real porque no existen ‘papeles’ ni planos de A Angustia.

Lo que sí existen son indicios, pues las mismas escaleras que suben a la torre de la izquierda, rematada, se encuentran también en la de la derecha, inacabada, lo que indica que éstas habrían de ser el acceso a un campanario que nunca existió. En cualquier caso, pese a estar ‘cojo’, el Santuario da Angustia es uno de los ejemplos del barroco gallego, digno de ser estudiado y protegido.