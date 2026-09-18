Betanzos-Vilalba, el tramo histórico del Camiño Norte que pide ‘retorno’

Camino del cruceiro de Pigaroa a As Toxeiras, en Xermade CEDIDA

Alfredo Erias Martínez, Alberto López Fernández y José María Veiga Ferreira presentan esta tarde en Betanzos, en el Aula de Cultura Xulio Cuns a las 20.00 horas, ‘Memoria do Camiño Norte de Peregrinación no tramo orixinal Vilalba-Betanzos’, editado por la Fundación Luis Monteagudo. En el acto intervendrá el exalcalde de la ciudad y exeurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo y uno de los autores, Alfredo Erias.

El origen de esta obra está en los estudios realizados en su día por Francisco Vales Villamarín, quien investigó de manera minuciosa los itinerarios que atraviesan la comarca y, sobre todo, en el que Erias y Ferreira publicaron en el Anuario Brigantino 2017. “As bases documentais son practicamente as mesmas pero neste caso hai moitas máis imaxes, tanto do camiño como dos distintos elementos patrimoniais existentes no trazado”, explica José María Veiga.

Durante siglos, los peregrinos recorrieron un itinerario ahora "excluído" de las rutas oficiales: desde Vilalba hasta Betanzos, trazado y patrimonio vinculado al antiguo itinerario que unía Vilalba con Betanzos, atravesando Xermade, Guitiriz, Monfero, Aranga, Irixoa y Paderne. Así lo acreditan toda una colección de mapas, documentos históricos y vestigios del territorio que permiten reconstruir aquel recorrido que, quienes han tenido la oportunidad de completarlo, califican de “maravilloso”, tanto por el entorno como por los monumentos que se encuentran a medida que se avanza hacia Betanzos, donde se une al Camiño Inglés.

La investigación sigue el rastro de una ruta que las corporaciones de todos los municipios por los que discurre han reconocido de manera oficial en estos años, lo mismo que la Iglesia que, hace unos cinco años, a través del Cabildo de la Catedral de Santiago, reconoció el tramo Vilalba-Betanzos como parte del antiguo Camiño Norte confirmando que los que lo recorran en las condiciones establecidas pueden obtener a Compostela.

Evidencias

Como evidencias, mapas de los siglos XVII, XVIII y XIX muestran un camino que, desde Ribadeo, atravesaba Mondoñedo y Vilalba y continuaba hacia Betanzos antes de enlazar con otros itinerarios hacia Santiago. Incluso cartografía militar y documentos históricos del siglo XIX recogen distintos tramos del recorrido, lo que para los autores del libro confirma que la desaparición del tramo Vilalba-Betanzos de la red oficial no habría respondido a criterios científicos o históricos, sino al interés de favorecer a otro, el que conecta Vilalba con Sobrado, relegando así el antiguo trazado hacia Betanzos.

En cualquier caso, en 2017 los autores no se limitaron a señalar el recorrido sobre un mapa, sino que recorrieron y estudiaron sobre el terreno numerosos tramos, utilizando también imágenes aéreas históricas, como el Vuelo Americano de 1956, con la idea de recuperar el reconocimiento de la Xunta. La meta era el Ano Santo 2021. Ahora, la meta es 2027.

Casi un decenio después de aquel estudio, los historiadores tienen claro que “o camiño segue aí e a documentación tamén” y su intención es sustentar históricamente la recuperación de este tramo como parte do Camiño Norte original, sin que esto afecte al tramo que sale de Vilalba hacia Sobrado, otra ruta histórica a Compostela.

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