Betanzos aprueba la Conta Xeral de 2025 en medio de las críticas de PP y BNG a la "mala xestión económica" del PSOE

La alcaldesa, María Barra Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Betanzos aprobó la Conta Xeral de 2025 en medio de las críticas de PP y BNG. Ambos culparon de la situación que revelan estas cuentas a la "mala xestión económica del PSOE".

Desde el Gobierno de María Barral incidieron en el carácter técnico del documento y defendieron unas cifras que, para la alcaldesa de la ciudad, muestran una administración municipal con "capacidade financeira, que cumpre coas súas obrigas, que inviste e que mantén unha clara aposta polos servizos públicos e polas políticas que contribúen ao desenvolvemento económico e social de Betanzos”.

Los nacionalistas, que -lo mismo que los no adscritos- optaron por la abstención "por responsabilidade cos veciños", realizaron una exposición especialmente crítica con el Gobierno del PSOE en el ámbito económico: "a realidade é que se segue a incorrer nos mesmos defectos que denunciamos desde hai anos", indicó la edil Amelia Sánchez.

"Esta conta xeral deixa ver a débeda crecente do Concello de Betanzos e como seguen a aumentar os días de pago pendente aos proveedores, ás empresas e aos autónomos betanceiros", añadieron los representantes del BNG.

Tanto para Amelia Sánchez como para Antón Tenreiro, estos números confirman "unha situación económica preocupante para o conxunto da cidadanía betanceira" pero decidieron apoyar su aprobación porque lo contrario complicaría todavía más la realidad, ya que no se podría optar a subvenciones, "imprescindibles para o noso concello" y para seguir ampliando infraestructuras y servicios para los vecinos de Betanzos.

"Inténtase maquillar dalgunha maneira unha situación económica desastrosa e é necesario, de cara ao futuro, cambiar esta dinámica que fai que o Concello de Betanzos continúe estancado", añadió Tenreiro.

Desde el Gobierno de Betanzos destacaron que durante el año 2025 "recoñecéronse 15,13 millóns de euros en obrigas, cun nivel de execución do gasto do 99,99%" mientras que en el apartado de ingresos "os dereitos recoñecidos netos alcanzaron os 14,81 millóns de euros" y "a recadación efectiva foi de 13,81 millóns, cunha taxa de recadación do 93,26%".

Asimismo, insisten en que "a situación de tesourería tamén reflicte a capacidade financeira da administración municipal", puesto que Betanzos "pechou o exercicio con 3,71 millóns de euros de fondos líquidos, mentres que o remanente total de tesourería supera os 4".

De la misma manera, hacen hincapié en que la Conta Xeral de 2025 también recoge un resultado económico-patrimonial positivo de 363.789,88 euros y un patrimonio neto municipal de 42,25 millones.

Desde el Partido Popular, que votó en contra de esta aprobación, aseguraron que “non podemos avalar unhas contas con preto dun millón de euros en facturas pendentes de pagamento, con 73 reparos de legalidade e cunha situación que obrigou ao Goberno a adoptar medidas correctoras”, argumentó su portavoz, Ceci Vázquez.

Además, el PP cuestionó la “abstención cómplice” del BNG y los no adscritos, “amparándose na “falsa desculpa” do risco da perda de posibles subvencións se non se aprobaba a Conta de 2025”.

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María Barral cuestionó la actitud de las dos ediles conservadoras que rechazaron las cuentas asegurando que se trata "dun documento técnico e que a súa aprobación é necesaria para completar a súa tramitación e posterior rendición ante o Consello de Contas, tal e como establece a normativa" y "a non aprobación da Conta Xeral podía poñer en risco o acceso a determinadas axudas da Xunta e da Deputación da Coruña".

Así, considera que el voto contrario “non responde a unha discrepancia sobre os datos que recolle a Conta Xeral 2025, senón a unha decisión política de votar en contra do Goberno de Betanzos”.

En cuanto a destino de los recursos, en 2025 Betanzos destinó más de 2,7 millones a inversiones reales, mientras que los gastos de personal superaron los 5,9, y los corrientes y en servicios representaron más de 5,3.

Para el Gobierno de Barral, estas cuentas también muestran "as prioridades" pues se destinaron 1,9 millones a Servicios Sociales, más de un millón a Educación; 983.000 euros a Cultura y Fiestas; 792.000 a Empleo; 746.000 a Deportes, 400.000 a Promoción Turística y 1,7 a Comercio.

“A Conta Xeral non é un documento político, é un documento técnico, pero precisamente porque recolle os datos da execución real, permítenos coñecer onde se empregaron os recursos públicos e cales son as áreas nas que este se está a facer un maior esforzo”, añadió Barral.

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En cualquier caso, la regidora manifestó que "a estabilidade económica non é un fin en si mesma”, sino una herramienta para dar continuidad a los servicios y “detrás de cada cifra hai servizos sociais, educación, emprego, cultura, deporte, apoio ao comercio, promoción turística e investimentos para mellorar os espazos e os equipamentos públicos” en y para Betanzos.

Según los responsables municipales, la Conta Xeral 2025 "recolle tamén un resultado orzamentario axustado positivo de 1,19 millóns de euros" y, en lo relativa la estabilidad, os informes municipais sinalan un incumprimento do obxectivo de estabilidade" pero por "os axustes derivados da metodoloxía de contabilidade nacional e das operacións vinculadas á execución de investimentos, fondos europeos e obrigas devengadas pendentes de aplicación orzamentaria", sostiene el Gobierno de Barral.