Barral reclama 'transparencia' sobre las 25 residencias anunciadas por la Xunta
La alcaldesa brigantina, María Barral, reclama a la Consellería de Política Social que explique con transparencia "que criterios se seguiron, que procedemento se utilizou e quen decidiu a localización das 25 novas residencias para persoas maiores anunciadas pola Xunta".
La regidora, que volvió a lamentar "a falta de resposta ás reiteradas solicitudes de reunión formuladas polo Concello de Betanzos", aclaró que ni ella ni su municipio están en contra de la creación de nuevas residencias, sino todo o contrario pero quieren saber "como se tomou esta decisión e por que os demais concellos non tivemos a oportunidade de presentar as nosas necesidades e optar a estes recursos”, expuso Barral.
“Celebramos que se destinen recursos para atender as necesidades das persoas maiores e felicitamos os concellos que van contar con estes equipamentos", continuó la alcaldesa de Betanzos.
En este sentido, para Barral resulta "especialmente relevante" el reparto de las actuaciones anunciadas: "das 25 novas residencias previstas, 23 estarán situadas en concellos gobernados polo Partido Popular".
“É un dato obxectivo e moi significativo -expuso- e non estamos dicindo que eses concellos non necesiten estes equipamentos nin cuestionamos que os reciban, pero é inevitable preguntarse qué criterio se seguiu para seleccionar os municipios, que procedemento se utilizou e por qué 23 das 25 actuacións recaen en concellos gobernados polo mesmo partido que a responsable da Consellería de Política Social”.
Para la mandataria municipal, esta circunstancia hace aún más necesario conocer todos los detalles y aclarar "se existía un procedemento aberto e uns criterios obxectivos" así como "se os concellos interesados podían participar ou trasladar as súas necesidades, queremos saber cando e como se lles deu esa oportunidade”, destacó María Barral.
Según los criterios anunciados por la Xunta, se trata de actuaciones destinadas a ayuntamientos de menos de 25.000 habitantes y sin determinadas infraestructuras residenciales públicas por lo que, en opinión de la alcaldesa, su ciudad "cumpre as condicións sinaladas e, ademais, é cabeceira comarcal, non conta cunha residencia pública para persoas maiores nin cun centro de día público e atende as necesidades dunha importante área de referencia comarcal" insistiendo en que “ reúne condicións que facían razoable, cando menos, poder coñecer o programa e presentar a nosa situación", reiteró la también vicepresidenta de la Fegamp.
"Non pedimos que se lle quite nada a ningún concello, pedimos ter tido a mesma oportunidade que os demais de explicar as nosas necesidades e coñecer o procedemento para acceder a estes recursos”, explicó antes de recordar que "dende a Alcaldía de Betanzos pedíronse manter reunións coa conselleira en varias ocasións ao logo deste ano, máis cando no pasado mes de xaneiro se coñecesen publicamente declaracións dun alcalde dun dos municipios que agora figuran entre os beneficiarios nas que xa se anunciaba a previsión de construír unha residencia no seu concello", apostilló Barral.
Entonces, “cando coñecemos que se estaba traballando neste programa quixemos falar coa conselleira, coñecer os criterios e explicarlle a situación de Betanzos non so para a residencia senón para un centro de día, pero non fomos recibidos e a única resposta que obtivemos, despois de numerosas peticións, foi que a solicitude estaba ‘en valoración’”, incide Barral.
“E agora seguimos en valoración mentres coñecemos que xa están decididas 25 residencias. É lexítimo que nos preguntemos cando puidemos participar nós nesa valoración, quen valorou as necesidades de Betanzos e con que información se tomou a decisión”, sentenció la mandataria del PSOE.