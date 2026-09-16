Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Estas son las siete visitas guiadas a Betanzos para este otoño

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
16/09/2026 12:10
Visita guiada en el claustro del Museo Mariñas
Visita guiada en el claustro del Museo Mariñas
Archivo El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Ayuntamiento de Betanzos acaba de dar a conocer el calendario de visitas turísticas de otoño que, un año más, recorrerá distintos aspectos de la historia y la identidad de la ciudad, de la mano de los técnicos especializados del Área de Turismo. 

En concreto, se contemplan siete visitas guiadas, que se desarrollarán entre los meses de octubre y diciembre, sin coste pero con plazas limitadas, aclaran desde Betanzos. 

Las actividades permitirán acercarse a diferentes elementos y protagonistas de la historia de la capital de As Mariñas.

Las visitas se inaugurarán el sábado 3 de outubro, a las 11.00 horas, con 'Modernismo en Betanzos: o legado de Rafael González Villar' (40 plazas disponibles).

El día 17 de outubro, también a las 11.00 horas, será el turno de 'Viños, Santuarios e Ríos', para un máximo de 30 participantes, y el 31, el de 'Irmáns García Naveira', a las 11.00 igualmente, con capacidad para 40.

Doel, no centro, coas mulleres que a acompañan nesta aventura

Ánxela Doel, a muller que converte o Museo das Mariñas en escenario teatral

Más información

En el mes de noviembre, el día 14, a las 11.00, será la visita al Museo das Mariñas, con 40 plazas, y el 28 se desarrollará la ruta 'Betanzos en Feminino”, con otras 40 y también a las 11.00.

Para el mes de diciembre se contempla una visita al Pazo de Illobre, el día 3, a las 12.00 horas, con 30 plazas, y la denominada 'Betanzos Monumental', el 12  a las 11:00 horas, con una capacidad máxima de 40. 

Exterior del santuario de Nosa Señora do Camiño-Os Remedios de Betanzos

El mes de la reparación y los santuarios: así es septiembre en Betanzos

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre

Cambre da un nuevo impulso a Servicios Sociales con seis incorporaciones
Redacción
Visita guiada en el claustro del Museo Mariñas

Estas son las siete visitas guiadas a Betanzos para este otoño
Lucía Tenreiro
El 'Pascual Flores' en el puerto de A Coruña

¿Qué barco es el tres palos que sorprende en Calvo Sotelo?
Noela Rey Méndez
El ideal gallego

El precio de la luz se dispara en la primera quincena de septiembre y apunta al recibo más alto desde 2022
EFE