Estas son las siete visitas guiadas a Betanzos para este otoño

Visita guiada en el claustro del Museo Mariñas Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Betanzos acaba de dar a conocer el calendario de visitas turísticas de otoño que, un año más, recorrerá distintos aspectos de la historia y la identidad de la ciudad, de la mano de los técnicos especializados del Área de Turismo.

En concreto, se contemplan siete visitas guiadas, que se desarrollarán entre los meses de octubre y diciembre, sin coste pero con plazas limitadas, aclaran desde Betanzos.

Las actividades permitirán acercarse a diferentes elementos y protagonistas de la historia de la capital de As Mariñas.

Las visitas se inaugurarán el sábado 3 de outubro, a las 11.00 horas, con 'Modernismo en Betanzos: o legado de Rafael González Villar' (40 plazas disponibles).

El día 17 de outubro, también a las 11.00 horas, será el turno de 'Viños, Santuarios e Ríos', para un máximo de 30 participantes, y el 31, el de 'Irmáns García Naveira', a las 11.00 igualmente, con capacidad para 40.

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En el mes de noviembre, el día 14, a las 11.00, será la visita al Museo das Mariñas, con 40 plazas, y el 28 se desarrollará la ruta 'Betanzos en Feminino”, con otras 40 y también a las 11.00.

Para el mes de diciembre se contempla una visita al Pazo de Illobre, el día 3, a las 12.00 horas, con 30 plazas, y la denominada 'Betanzos Monumental', el 12 a las 11:00 horas, con una capacidad máxima de 40.