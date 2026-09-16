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Betanzos

Ánxela Doel, a muller que converte o Museo das Mariñas en escenario teatral

Premio BAMiga 2026

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
16/09/2026 04:08
Doel, no centro, coas mulleres que a acompañan nesta aventura
Doel, no centro, coas mulleres que a acompañan nesta aventura
Cedida
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Ánxela Doel acaba de recibir o Premio BAMiga 2026. Unha distinción que recoñece a súa implicación voluntaria coa cultura e o Museo das Mariñas. Como impulsora das visitas teatralizadas e da agrupación que, desde que se iniciaron, enche de vida e de voces os corredores do antigo Convento de San Domingos. 

Veciña de Betanzos “de toda a vida” e formada en escenografía na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, atopou no teatro comunitario, que ata que comezou con estes roteiros interiores orientara hacia a integración social, unha maneira de achegarse á historia da súa cidade, mesmo desde a Idade Media.

O proxecto empezou case como un experimento, pero axiña medrou ata converterse nunha iniciativa que encheu de xente o Museo das Mariñas: visitas teatralizadas da man de Sancha Rodrigues, das lavandeiras ou de artistas como Olimpia Tourné ou Sofía Feliu. Porque esta orixinal agrupación teatral, na que as mulleres son maioría, decidiu deterse en aspectos nos que ninguén se detivera, en historias que estaban alí, pero que precisaban que alguén as contase, como a de Dona Sancha. “Toda a vida escoitaramos falar de Fernán Pérez de Andrade ‘O Bó’, pero nunca da súa primeira muller”, explica Ánxela. 

Para construír o percorrido, investigaron, conversaron e deixáronse axudar polos historiadores e polas iniciativas culturais de Betanzos. Unha rede de colaboración que, para ela, é “o máis bonito do proxecto”, á marxe do resultado, todo un éxito nas Mariñas. 

A visita chegou a representarse varias veces e deixou listas de espera polo que agora, despois do verán, comenzarán con novos ensaios e novas historias, e incluso saír de San Domingos. Porque o museo pode non ser o único escenario na tempada que se inicia e xa xurdiron ideas para levar o teatro a outros espazos, como Santa María de Azougue.

O Premio BAMiga, que se entrega no marco do FestiBAM -un evento que combina arte e diversión para abrir o museo á cidadanía e que acaba de celebrarse- encaixa ben coa súa maneira de entender a cultura, algo que se fai en común e que serve para volver mirar ao territorio no que se vive, a Betanzos. 

Iso é o que conta Ánxela Doel, quen descubriu que aquela sensación tan adolescente de que “nun pobo, nunha cidade pequena, non se fai nada” era, simplemente, mentira. Na súa, unha das sete antigas capitais do Reino de Galicia, hai xente creando, investigando, actuando, pintando e compartindo. E ela decidiu poñer o seu talento ao servizo desa enerxía. “Estou súper agradecida co traballo que se fai, a Ángel Arcay, a Ermitas, a Sara Fraga e a Xoana Abraira, autora da exposición sobre as lavandeiras, quen nos inspirou moitísimo no proceso”.

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Agora estuda tamén para ser guía. Quere mesturar turismo e teatro, que a cultura non sexa só “para os turistas”, senón “para quen vive aquí”. Quizais por iso as súas visitas funcionan tan ben. Porque non só ensinan o Museo das Mariñas. Axudan a reencontrarse con el.

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