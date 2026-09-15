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Betanzos

Betanzos 'moviliza' a su comarca ante el caos del servicio de autobús con A Coruña: “Non sabemos nin se pasará”

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
15/09/2026 18:09
Uno de los autobuses de Betanzos en la Estación de A Coruña
Uno de los autobuses de Betanzos en la Estación de A Coruña
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El servicio de autobuses entre Betanzos y A Coruña sigue acumulando incidencias y, ante el creciente malestar ciudadano por los sobresaltos vividos en la última semana, el Gobierno de María Barral ha convocado a los municipios más cercanos a la cabecera de comarca a un encuentro en el Edificio Archivo (Liceo) para analizar la situación y solicitar soluciones a la Xunta.

 “Betanzos convocou aos concellos limítrofes afectados polo funcionamento das mesmas liñas de transporte público a unha reunión que terá lugar o vindeiro luns, día 21 de setembro, ás 11.00 horas, no Liceo”, indicaron los responsables municipales, que aseguraron que la intención es “analizar conxuntamente os problemas que está a presentar o servizo  e acordar, se é posible, unha posición e actuacións comúns ante a Xunta”. 

Desde el entorno de María Barral indicaron que la convocatoria se hace “nun contexto de reiteradas incidencias no servizo, que afectan directamente aos usuarios dos distintos municipios”, desde retrasos a ausencia de información, sin olvidar los “servizos que non se realizan” ni los “autobuses que non pasan polas paradas", que "están a provocar importantes prexuízos ás persoas que utilizan o transporte público para acudir ao traballo, a centros educativos, a consultas médicas ou para realizar os seus desprazamentos cotiáns”, aclaran desde Betanzos. 

Uno de los autobuses de Betanzos en la Estación de A Coruña

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La semana comenzó con nuevos incidentes en el servicio “despois de non pasar un dos autobuses pola parada a primeira hora da mañá, como sucedeu fai apenas seis días, e sempre na liña que une Betanzos coa Coruña, deixando sen servizo e sen explicación aos usuarios que agardaban por el”, dijo Barral. 

En este sentido, la alcaldesa manifestó que “o feito de que as incidencias volvan repetirse evidencia que non se está ante feitos illados, senón ante un problema que, como xa dixo o Goberno de Betanzos en varias ocasións, require unha resposta inmediata e estrutural” por parte de Mobilidade de la Xunta

“Non podemos permitir que os usuarios non saiban se o autobús vai pasar, que chegue tarde ou que directamente non se preste o servizo”, añadió la mandataria, que insistió en que “estamos falando de persoas que necesitan o transporte público para traballar, estudar ou acudir ao médico y en que “necesitamos un transporte que dea servizo aos cidadáns”, matizó Barral. 

Ante estas circunstancias, la alcaldesa considera que la situación debe ser abordada de manera conxunta polos concellos afectados”, puesto que cualquier alteración en una misma línea tiene consecuencias para varios ayuntamientos y porque “o problema non é só de Betanzos”

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En este sentido, la regidora brigantina explicó que “hai veciños e veciñas doutros concellos que tamén dependen destas conexións e que están sufrindo as consecuencias das deficiencias do servizo” y por eso quiere sentarse con los demás alcaldes, "coñecer a situación en cada concello e buscar unha resposta común”, explicó- Barral. 

En la institución municipal confían en que la cita del día 21 sirva para compartir las incidencias observadas en los diferentes municipios, analizar las necesidades existentes y estudiar “actuacións conxuntas para reclamar unha mellora efectiva do servizo” en toda la comarca de Betanzos. 

La alcaldesa solicitará también una reunión con la Dirección Xeral de Mobilidade para trasladar directamente s sus responsables la situación y los casos concretos vividos estos días y para “reclamar explicacións e solucións ante as reiteradas incidencias”, expuso Barral. 

Asimismo, volverá a reclamar la convocatoria de la Comisión de Seguimento do Transporte Metropolitano, al considerar que este órgano “debe ser o espazo no que se analicen os problemas que está a padecer o servizo e se busquen solucións que permitan garantir o seu correcto funcionamento” pero, en sus últimas reuniones en A Coruña, no se contó con Betanzos.

Uno de los autobuses de Betanzos en la Estación de A Coruña

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