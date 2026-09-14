Betanzos sigue sin una campa de varada diez años después de iniciar las reivindicaciones

Durante la avería, la ‘Diana Cazadora’ permaneció en seco en una de las rampas del puerto de Betanzos CEDIDA

La Asociación de Amigos de los Ríos de Betanzos (ARBe) vuelve a reclamar la construcción de una campa de varada en las inmediaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del municipio, una infraestructura cuya tramitación, según recuerda la entidad, comenzó en 2015 y que diez años después continúa sin materializarse, lo que complica los meses de invierno para los usuarios de las embarcaciones, que suelen sacarlas de la ría, del Mandeo y el Mendo. La asociación indica que, en la sesión del 28 de febrero de 2023, la corporación aprobó por unanimidad una iniciativa redactada para disponer de la campa, en el entorno de los muelles, casi contigua a la EDAR.

Desde aquel momento, según el mismo colectivo, no se han vuelto a ver avances, o al menos, no los suficientes para ARBe. En este sentido, la entidad sostiene que durante el primer trimestre de 2025 la Demarcación de Costas de Galicia solicitó al Ayuntamiento de Betanzos documentación adicional para completar determinados trámites administrativos, lo que, para la asociación, demostraría que el expediente no estaba completo en 2022, como se les habría hecho saber entonces a los representantes de ARBe. Una situación que consideran especialmente extraña después de la aprobación unánime de 2023.

La reivindicación de la campa de varada, que ahora cuenta con la adhesión de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas, se remonta a 2015. Dos años después, los técnicos propusieron una actuación inicial con un coste aproximado de 10.000 euros, tomando como referencia el proyecto cedido por ARBe.

En febrero de 2018 se procedió al desbroce de la parcela inicialmente destinada a la infraestructura, después de una visita realizada por el entonces alcalde, Ramón García, acompañado por el entonces director de Costas en Galicia, Rafael Eimil. Después, en noviembre de 2022, ARBe realizó entre sus socios una encuesta para conocer la demanda existente, a solicitud de la alcaldesa, María Barral. Según la asociación, unos 60 usuarios mostraron interés en la instalación, una cifra que, en su opinión, permitiría dotar de viabilidad económica a esta infraestructura en Betanzos.

Desde entonces, según el relato del colectivo, no hubo ni una sola reunión para valorar esta cuestión pero una avería de la embarcación municipal evidenció la necesidad y reabrió el debate, pues la ‘Diana Cazadora’, inactiva durante aproximadamente tres semanas, tuvo que permanecer ‘en tierra’ obstaculizando una de las dos rampas de los muelles, cuando “la existencia de una campa equipada con un carro de varada habría permitido realizar las operaciones necesarias sin inutilizar durante tantos días una de las rampas” e incluso realizar las tareas de mantenimiento preventivo “en seco” reduciendo las consecuencias de la avería de la ‘Diana Cazadora’.