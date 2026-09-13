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Fiesta del lúpulo en Betanzos
Betanzos

Betanzos reivindica su vínculo con la tierra y el lúpulo

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
13/09/2026 19:12

Lupia, la marca de cerveza de Corporación Hijos de Rivera elaborada exclusivamente con lúpulo cosechado en campos de cultivo de la provincia, celebró este fin de semana la II Festa do Lúpulo de Betanzos, que reivindica el vínculo entre la cerveza, la tierra y quienes hacen posible su cultivo. 

El evento, que se ubicó en la plaza Irmáns García Naveira, contó con música, degustaciones, showcookings y diversas charlas, además de excursiones a campos de lúpulo con José Luis Olmedo. 

Galería

Las imágenes de la fiesta del lúpulo en Betanzos

Betanzos disfrutó de cerveza, gastronomía y cultura en la fiesta del lúpuloVer más imágenes

La iniciativa estuvo impulsada por varios hosteleros, entre ellos Lolo Mosteiro y Patricia Roel (A Artesa da Moza Crecha), con la colaboración del Ayuntamiento de Betanzos y la Diputación de A Coruña, además de la participación de Lupia.

“Para Lupia, el lúpulo es mucho más que uno de los ingredientes esenciales de la cerveza, es nuestro vínculo con la tierra y con Galicia. Esta fiesta nos permite celebrar ese origen, compartir el trabajo que hay detrás de cada cosecha y reivindicar el valor de un cultivo que forma parte de nuestra identidad cervecera”, señaló en la presentación del evento Ramón de Meer, director de Marketing de Hijos de Rivera Iberia.

Presentación de la Festa do Lúpulo

La Festa do Lúpulo de Betanzos, entre el orgullo, la reivindicación y la verbena

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