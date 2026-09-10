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Betanzos

Barral ve la salida tras casi veinte años: "La Casa Gótica pasará a ser de titularidad municipal"

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
10/09/2026 16:36
Imagen de archivo de los restos de la desaparecida Casa Gótica
El Ideal Gallego
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Tras casi veinte años, el Ayuntamiento de Betanzos ve más cerca la solución al abandono del número 3 de A Cerca. Así lo anunció la alcaldesa, María Barral, quien confirmó que "a Casa Gótica pasará a ser de titularidade municipal" al culminar un camino "iniciado hai anos para recuperar un dos edificios máis emblemáticos do casco histórico", explicó la mandataria en una comparecencia en el Edificio Archivo

En concreto, se hará "grazas ao procedemento de execución forzosa tramitado a través do Servizo de Recadación da Deputación da Coruña, un paso que permitirá logo afrontar a súa rehabilitación e destinala a usos públicos", añadió Barral.

La mandataria municipal explicó que en las últimas semanas se dieron "pasos moi importantes" en un expediente en el que el Ayuntamiento de Betanzos "leva traballando desde hai anos" para tratar de rehabilitar este inmueble del siglo XV, que permanece en ruinas desde su desmantelamiento en octubre de 2007.

*Noticia en proceso de ampliación

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