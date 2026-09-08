Ellos, que nacieron con el Ford Fiesta, van a montar una (fiesta) memorable en Betanzos: los 50 de los del 76

Marcos Dopico, uno de los organizadores, con el cartel de la celebración, el día 26 en El Matadero Patricia G. Fraga

Uno de ellos inventó el Globo de San Roque y otros urdieron excursiones a Os Caneiros. Además, desde que a alguien se le ocurrió hace al menos tres decenios, se las apañan para organizar celebraciones colectivas de 50 cumpleaños, para soplar las velas, compartir vivencias, afectos y sentimiento identitario alrededor de Betanzos. Es decir, que son 'festexeiros' y, teniendo en cuenta la que están montando para el día 26 de septiembre en El Matadero de A Ribeira, los del 76 deben de estar entre los menos aburridos del siglo XX. “Es que nacimos el mismo año que el Ford Fiesta”, comenta con ironía Marcos Dopico, uno de los organizadores de la cita que, a dos semanas del evento, confirma 125 asistentes, “de las más multitudinarias de los últimos años” y de las más completas también, pues incluirá recepción oficial en el Ayuntamiento de Betanzos, sesión vermú en el Mercado de Santa María, comida servida por Catering Balin Bergondo y tardeo con DJ Suso Ráfagas.

Además, si el cuerpo aguanta, tendrán la oportunidad de seguir con más música en el Lanzós. Porque “50 anos só se cumpren unha vez”, insisten los Betanceiros del 76.

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Con Marcos, en la comisión están Marta Martínez y María José Dopico. “Las tres M” que han conseguido armar una celebración a la altura de una cosecha que comparte año con Elsa Pataky o la Orquesta Mondragón. “No pueden venir por motivos de agenda”, ironizan de nuevo desde la organización, que recuerdan que la manzana mordida de Apple, también nació en 1976.

La retirada de invitaciones la podrán realizar en la sede de la Asociación Cultural Xóvenes do Pobo, que también conmemoran su 50 aniversario y a los que agradecen su colaboración, lo mismo que a todos los implicados en esta ‘xuntanza’ cuyo anagrama son dos copas de vino brindando. “Vino de Betanzos, claro”.