El cielo concede una tregua a Betanzos para acompañar a Nosa Señora dos Remedios

El santuario de Nosa Señora do Camiño acogió la tradicional romería, que se celebra cada 8 de septiembre, y a la que acuden sobre todo devotos de la comarca de Betanzos y de Ferrolterra Germán Barreiros

En vilo hasta el último momento para despedir otro 8 de septiembre con el sentimiento de la obligación cumplida entre los vecinos de Betanzos. La meteorología adversa restó asistentes a las misas de la mañana pero el cielo concedió una tregua para que la imagen de Nosa Señora do Camiño –vestida para su cita más importante con la ciudad con su manto de oro, las incontables ofrendas de sus devotos y adornada en verde, blanco y rosa– volviese a salir del santuario, a hombros de los miembros de la Cofradía dos Remedios –en algunos casos, recogen el testigo de sus ancestros– y de los voluntarios de Protección Civil de Betanzos.

Desde su casa, en lo más alto de la cuesta, hasta el cruce de las carreteras de Ferrol y Vilalba, custodiada por cientos de devotos e iluminada por las velas, con la música y el sonido de las campanas y la emoción de sus devotos, que no dudaron en acompañar el recorrido de Nuestra Señora en su única salida anual para acercarse a Betanzos. Así lo sienten sus vecinos, que aplaudieron el momento en que, siguiendo la tradición, María se inclina ante Jesús en el cruceiro situado al inicio de la empinada calle que conduce a O Camiño.

Galería Las imágenes de la Romería de los Remedios de Betanzos Ver más imágenes

La inmensa devoción de la ciudadanía de Betanzos a Os Remedios, transmitida de abuelos a nietos con el mismo entusiasmo que su respeto hacia al Globo de San Roque, no cambia y, cada 8 de septiembre, se reviven las mismas escenas, desde la misa de las 08.00 horas, hasta la última, a las 21.00.

Durante la mañana, cada sesenta minutos, hasta la una, residentes de toda la comarca, pero también de las de Ferrol y A Coruña, dispuestos a cumplir sus ofrecimientos o solicitar amparo a Nosa Señora dos Remedios. Hasta 2027.