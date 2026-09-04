Betanzos activará las cámaras de control del casco histórico el día 1 de octubre, pero sin multas en tres meses

María Barral compareció ante los medios informativos Patricia G. Fraga

Betanzos activará el nuevo sistema de movilidad del casco histórico el día 1 de octubre, inicialmente sin sanciones, informó la alcaldesa de la ciudad, María Barral Varela.

Así, se establecen tres meses de verificación en el que los incumplimientos serán comunicados a los conductores pero no conllevarán multas, atendiendo a las indicaciones del Ayuntamiento de Betanzos.

Con el nuevo ordenamiento se regulará el acceso de vehículos al casco histórico apostando por su conservación sin impedir las necesidades de residentes, comercios, alojamientos turísticos o servicios, dentro de una serie de medidas diseñadas para la recuperación del entorno, “coa convicción de que é o mellor para Betanzos”.

En este sentido, defendió que ni es una actuación aislada ni supone introducir una restricción extraordinaria sino organizar de manera efectiva unas normas de acceso y estacionamiento que ya existen pero no se cumplen insistiendo en que “queremos evitar malos usos que todos e todas sabemos que se fan”, dijo Barral.

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¿Qué cambia a partir del día 1? Una de las novedades será que los accesos al casco histórico estarán controlados mediante videocámaras, de modo que el se podrán identificar los vehículos que entren o estacionen incumpliendo las condiciones establecidas, si bien “o obxectivo non é prohibir de xeito xeral os accesos, senón evitar usos que xa están prohibidos pero que ata o de agora resultaban difíciles de controlar”, expuso la regidora antes de anotar algunos casos que se dan: “Todos e todas sabemos que non podemos aparcar nas prazas de Fernán Pérez de Andrade ou da Constitución, pero aparcamos”, indicó Barral.

La alcaldesa considera que el nuevo sistema permitirá hacer cumplir unas normas que hasta ahora dependían casi en exclusiva de la intervención directa de la Policía Local de Betanzos. “É a regulación –añadió– de algo que xa existía practicamente na súa totalidade, con moi poucos engadidos”, pero no se concibe como una prohibición absoluta de entrada al casco histórico, sino como un sistema de control de los accesos y de los estacionamientos, que se marcarán en los próximos días de manera clara en todas las áreas habilitadas para los coches en distintas vías del centro de Betanzos.

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Durante la verificación, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, la Diputación de A Coruña se encargará de tramitar las comunicaciones a los conductores que incumplan la ordenanza, pero ninguna de esas infracciones será sancionada económicamente aunque los afectados recibirán una comunicación informándoles y advirtiéndoles de que la situación sí podrá tener consecuencias a partir del día 1 de enero de 2027, en que la aplicación de la norma será efectiva, tal y como explicó Barral.

De este modo, “se na práctica vemos que hai algunha situación non contemplada, lóxica e que merece modificar la ordenanza, non haberá ningún problema”, aseguró la alcaldesa, que no descartó cambios o una evolución de la normativa: “Podería ser unha ordenanza totalmente dinámica, dacordo co casco histórico que temos en Betanzos”.

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Uno de los mensajes trasladados por la regidora es que la nueva regulación no pretende complicar la vida a quienes necesitan acceder al casco histórico por cualquier motivo acreditado, pues los residentes pueden entrar y además se contempla poner los medios para la identificación de las matrículas de quienes, vivan o no en el casco antiguo, disponen de una plaza de garaje, atienden a un dependiente o situaciones similares, por lo que, para empezar, se intentará dar publicidad al listado de matrículas que constan al Ayuntamiento de Betanzos.

Así, los ciudadanos podrán comprobar que sus vehículos están correctamente identificados y, si no es el caso, comunicar su situación, algo que no tendrá que hacerse necesariamente antes del 1 de octubre, pues podrá realizarse en cualquier momento, por mudanzas, enfermedades o cualquier acción concreta que exija el acceso de un vehículo a alguna de las calles del área monumental de Betanzos.

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En estos casos, la alcaldesa insistió en que se trata de aplicar criterios razonables y evitar que una regulación diseñada para ordenar el tráfico termine dificultando actividades ocasionales pero necesarias y, en este apartado, hizo especial hincapié en las situaciones circunstanciales para el comercio al tiempo que anunció que, tras estudiar las alegaciones, se incorporaron modificaciones, como las relativas a los horarios de carga y descarga, que también se podrán realizar por las tardes porque “todo o razoable tívose e terase en conta”, afirmó Barral.

Asimismo, se han introducido aclaraciones para los vehículos de turistas que necesitan alojamientos, que podrán gestionar el acceso de los vehículos hasta 48 horas después de la llegada del visitante, siempre que se realice según lo establecido por el Ayunamiento de Betanzos.

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¿Dónde se podrá aparcar? El sistema también afectará al estacionamiento pues “fóra das prazas sinaladas ninguén poderá aparcar”, recordó la alcaldesa, aclarando que esa prohibición ya existe actualmente y que, por ahora, no se prevé crear nuevas plazas, aunque sí se contemplan varias bolsas en el Pepri (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) que se expondrá en unas semanas y que sustituirá al Pepoch.

Barral reconoció que este tipo de medidas suelen generar controversia inicialmente, pero defendió que la experiencia de otros cascos históricos demuestra que son necesarias para atraer vecinos y visitantes.