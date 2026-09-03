El regreso de MercaBetanzos: 15 negocios, descuentos, calidad y música en vivo

El mercado volverá a celebrarse en la plaza de los Irmáns García Naveira Archivo El Ideal Gallego

La plaza de los Irmáns García Naveira acoge este fin de semana una nueva edición de MercaBetanzos. El evento, que organiza la Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos (Acebe) Centro Comercial Aberto (CCA), contará con 15 participantes, que se instalarán en una enorme carpa para vender sus artículos en stock a precios reducidos antes del inicio de la nueva temporada 2026-27.

Los clientes podrán comprar productos de primera calidad muy rebajados, procedentes de comercios cercanos y de confianza, mientras que para los establecimientos supone una oportunidad única de promoción y de captación de nuevos clientes, al centralizar las ventas en un espacio único y en el marco de un evento que suele atraer numerosos visitantes, tanto de la ciudad como de su comarca, así como de las áreas de A Coruña y Ferrol.

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La carpa, de unos 350 metros cuadrados, dispondrá de probadores con espejos para que las personas que lo deseen puedan probar los artículos antes de comprarlos y el horario de apertura será ininterrumpido: el sábado 5 abrirá a las 11.00 horas y cerrará a las 21.00 y el domingo 6 el horario de apertura al público será de 11.00 a 19.30. Con sesión vermú a cargo de The Cans el domingo desde las 13.30.

En esta edición acudirán al evento comercios y empresas de diferentes sectores: alimentación, moda y complementos para hombre y mujer, ropa y calzado deportivo, moda infantil, óptica, parafarmacia y herboristería, lencería y baño y servicios sanitarios.

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Los negocios que participarán en la feria de oportunidades son: Aceitunas La Pastora, Atleet, Todo Deporte, Bicos, CMUC-Centro Multidisciplinar de Úlceras Crónicas, Confecciones Chela, Chocolat, Dans, Distrito Palmeras, Isi moda y complementos, Lencería Alicia, Miraquélinda, Óptica-Parafarmacia-Herboristería Selgas, Tartaruga, Traviesa y Xoma Kids.

MercaBetanzos está organizado por Acebe CCA y cofinanciado por la Xunta y el Ayuntamiento de Betanzos.