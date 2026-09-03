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Betanzos

El regreso de MercaBetanzos: 15 negocios, descuentos, calidad y música en vivo

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
03/09/2026 15:53
El mercado volverá a celebrarse en la plaza de los Irmáns García Naveira
Archivo El Ideal Gallego
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La plaza de los Irmáns García Naveira acoge este fin de semana una nueva edición de MercaBetanzos. El evento, que organiza la Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos (Acebe) Centro Comercial Aberto (CCA), contará con 15 participantes, que se instalarán en una enorme carpa para vender sus artículos en stock a precios reducidos antes del inicio de la nueva temporada 2026-27. 

Los clientes podrán comprar productos de primera calidad muy rebajados, procedentes de comercios cercanos y de confianza, mientras que para los establecimientos supone una oportunidad única de promoción y de captación de nuevos clientes, al centralizar las ventas en un espacio único y en el marco de un evento que suele atraer numerosos visitantes, tanto de la ciudad como de su comarca, así como de las áreas de A Coruña y Ferrol.

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La carpa, de unos 350 metros cuadrados, dispondrá de probadores con espejos para que las personas que lo deseen puedan probar los artículos antes de comprarlos y el horario de apertura será ininterrumpido: el sábado 5 abrirá a las 11.00 horas y cerrará a las 21.00 y el domingo 6 el horario de apertura al público será de 11.00 a 19.30. Con sesión vermú a cargo de The Cans el domingo desde las 13.30.

En esta edición acudirán al evento comercios y empresas de diferentes sectores: alimentación, moda y complementos para hombre y mujer, ropa y calzado deportivo, moda infantil, óptica, parafarmacia y herboristería, lencería y baño y servicios sanitarios.

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Los negocios que participarán en la feria de oportunidades son: Aceitunas La Pastora, Atleet, Todo Deporte, Bicos, CMUC-Centro Multidisciplinar de Úlceras Crónicas, Confecciones Chela, Chocolat, Dans, Distrito Palmeras, Isi moda y complementos, Lencería Alicia, Miraquélinda, Óptica-Parafarmacia-Herboristería Selgas, Tartaruga, Traviesa y Xoma Kids.

MercaBetanzos está organizado por Acebe CCA y cofinanciado por la Xunta y el Ayuntamiento de Betanzos. 

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