La Festa do Lúpulo de Betanzos, entre el orgullo, la reivindicación y la verbena

Lupia, la marca de cerveza de Corporación Hijos de Rivera elaborada exclusivamente con lúpulo cosechado en campos de cultivo de la provincia, presentó esta mañana la II Festa do Lúpulo de Betanzos, una celebración que se desarrollará del 11 al 13 de septiembre para reivindicar el vínculo entre la cerveza, la tierra y quienes hacen posible su cultivo, el mismo que entre los años 50 y 60 revolucionó la economía de Betanzos.

La iniciativa está impulsada por varios hosteleros, entre ellos Lolo Mosteiro y Patricia Roel, que acudieron al acto en el Museo Mundo Estrella Galicia, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Betanzos de la y la Diputación de A Coruña, además de la participación de Lupia.

Durante la rueda de prensa en el MEGA se dieron a conocer las principales actividades que formarán parte del evento, que se inaugura el viernes 11 de septiembre con la apertura de la feria y una tarde-noche que contará con ambientación musical, el concierto de Ulex y la sesión de DJ Kimi, que se prolongará hasta la madrugada.

La jornada del sábado comenzará por la mañana con una visita guiada a los campos de lúpulo y la propia cosecha, una oportunidad para conocer de cerca el proceso de cultivo y el trabajo que existe detrás de uno de los ingredientes esenciales de la cerveza. La programación continuará con diferentes propuestas vinculadas a la cultura cervecera y la gastronomía, entre ellas showcookings de la mano de chefs como Iván Domíngez, que mostrarán las posibilidades de la cerveza como ingrediente y acompañamiento gastronómico.

Por la tarde, la Fiesta del Lúpulo dará paso a un ambiente más 'verbenero' con música, conciertos como el de Familia Caamagno y DJs, completando una cita pensada para celebrar la cultura cervecera gallega y compartir el valor de un cultivo estrechamente ligado a la historia y al territorio de Galicia.

“Para Lupia, el lúpulo es mucho más que uno de los ingredientes esenciales de la cerveza, es nuestro vínculo con la tierra y con Galicia. Esta fiesta nos permite celebrar ese origen, compartir el trabajo que hay detrás de cada cosecha y reivindicar el valor de un cultivo que forma parte de nuestra identidad cervecera”, señaló Ramón de Meer, director de Marketing de Hijos de Rivera Iberia.

La celebración se enmarca en el compromiso de Lupia y de Corporación Hijos de Rivera con la recuperación y promoción del cultivo del lúpulo en el entorno de A Coruña. A través de su iniciativa Cosecha de Galicia, la compañía trabaja desde hace años junto a investigadores y agricultores locales para recuperar e impulsar su cultivo, como recordó la alcaldesa, María Barral, que animó a asistir a esta II Fiesta del Lúpulo de Betanzos.

En representación de la Diputación de A Coruña, que colabora a través de 'A Paisaxe que Sabe', intervino Avia Veira, quien destacó la importancia de apostar por el kilómetro cero, por la tierra y sus tradiciones incidiendo en el "orgullo" que el cultivo del lúpulo supone para toda la comarca de Betanzos.