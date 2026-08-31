El agua de Betanzos, a examen: urgen medidas ante la escasez y la amenaza de más vertidos

Río Mendo, antes de unirse al Mandeo, en Betanzos German Barreiros

La crisis hídrica que afecta a la comarca y que ha obligado a establecer restricciones en varios municipios, angustia a los consumidores y a sus representantes que, a la espera de conocer cómo evoluciona la situación, valoran nuevas medidas ante la merma del caudal de Mandeo y Mendo.

Así, el BNG urge actuaciones para asegurar “o subministro de auga potábel ao conxunto da veciñanza perante a situación de prealerta por seca, medidas de futuro para evitar os cortes de subministro ante a escaseza de auga e o cambio do clima”, y garantías para “a salubridade da auga do río ante a falta de probas sobre a orixe das verteduras no Mendo”.

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Para el edil Antón Tenreiro Ferreiro, “no BNG temos demostrando a nosa preocupación pola xestión dun dos nosos recursos máis prezados, a auga, un recurso esencial en todos os sentidos que ultimamente volveu á prensa por dous motivos ben diferentes: a súa escaseza e a súa calidade en termos sanitarios”, explican desde la organización nacionalista en Betanzos.

En este sentido, instan al Gobierno de María Barral a incrementar las medidas tras “a activación da situación de prealerta por escaseza de auga na cidade e na conca do Mandeo, debido á falta de choivas e ás altas temperaturas” y que hace unas semanas obligó al Ayuntamiento de Betanzos “a impoñer restricións no consumo”, añadió el edil nacionalista, convencido de que “situacións como a deste verán van ser unha constante de futuro e temos que estar preparadas para afrontalas e para garantir o subministro de auga”, apostilló Tenreiro.

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Asimismo, después de la ratificación por la Audiencia de A Coruña del archivo de la denuncia del Ayuntamiento de Betanzos sobre la crisis sanitaria y las infecciones por norovirus de 2023 al no encontrar indicios suficientes para esclarecer su origen, los nacionalistas apremian a Barral a intensificar los controles y “garantir a salubridade da auga que consome a poboación e rematar coas verteduras que están a sufrir os nosos ríos”, resumió Tenreiro.

La institución municipal decidió acudir en su día a los tribunales para aclarar si esta situación de emergencia tuvo su origen en unos vertidos detectados en el Mendo.

Este verano se completó una importante actuación en la Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP) de O Coto, con una inversión de 1,2 millones de la Unión Europea, canalizados a través de la Xunta, lo que implica un aumento considerable de la calidad del agua suministrada a los vecinos y que supusieron, pero el Ayuntamiento de Betanzos reconoce que siguen siendo necesarias más obras para la modernización de las instalaciones y “acadar a máxima eficacia no proceso de potabilización” que se desarrolla en O Coto.